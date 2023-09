Lavinia Pîrva, imaginea care a încins spiritele pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Ștefan Bănică în colanți și bustieră

Lavinia Pîrva și-a surprins, din nou, fanii din mediul online cu imagini în care își etalează trupul bine lucrat.

Soția lui Ștefan Bănică este mama unui băiețel, însă știe exact cum să-și facă timp pentru ea și pentru atilul său de viață. Cântăreața afișează, de fiecare dată, pe rețelele sociale un zâmbet larg și emană multă energie bună.

Bruneta a postat, recent, câteva fotografii cu ea de la malul mării, însă nu în costum de baie. Vedeta a optat însă pentru o ținută care i-a scos în evidență trupul ca tras prin inel. Mai exact, Lavinia Pîrva a atras atenția tuturor când a îmbrăcat o pereche de colanți și o bustieră, ambele din același set, în nuanțe de verde și negru: „Ești superbă și sexy!”, „Absolut fermecătoare!”, „Arăți atât de bine!”, i-au comentat fanii din mediul online.

Lavinia Pîrva a slăbit 30 de kilograme. Cum se menține în formă

Este una dintre cele mai sexy mămici din showbizul românesc și, pe bună dreptate. Artista a reușit să dea jos mai multe kilograme pe care le adunase, mai ales în perioada sarcinii, iar acum arată mai bine ca niciodată. Fiul ei și al lui Ștefan Bănică, Alexandru, a venit pe lume în 2019. Ea știe că sportul este de nelipsit din rutina zilnică.

„Am grijă ce mănânc, dar am perioade în care nu țin cont. Sunt cam pofticioasă. Nu prea mănânc seara. Ăsta ar fi un secret. Beau apă, mă gândesc, mă uit, caut lucruri, mă uit la un film, habar n-am. Știu că, dacă mănânc seara, e jale mare.

M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport… Chestia cu mâncarea nu-mi iese, pentru că eu sunt foarte pofticioasă. Cumva, asta încerc să fac. Să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 5”, a declarat Lavinia Pîrva, pentru un post TV, menționează Viva!.