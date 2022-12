Leonard Doroftei, declarație emoționantă pentru soția lui cu ocazia împlinirii a 30 de ani de relație. Imaginea rară cu femeia

Leonard Doroftei a luat decizia să plece din țară pentru un trai mai bun și s-a stabilit în Canada împreună cu toată familia, potrivit Libertatea. Acesta se declară un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. În urmă cu o zi, fostul pugilist a postat o imagine emoționantă pe rețelele de socializare, prin care a dorit să marcheze împlinirea a 30 de ani de când are o relație cu soția sa.

Ce declarația i-a făcut Leonard Doroftei soției sale cu ocazia aniversării a 30 de ani de relație

Deși mulți îl cunosc pentru performanța sa, puțini sunt cei care știu cum arată Monica, soția lui Leonard Doroftei. Acesta a făcut publică o imagine în care o surprinde și pe frumoasa parteneră, alături de un mesaj emoționant:

„Eu nu cred că au trecut 30 de ani, parcă ieri te-am întâlnit.", a scris Leonard Doroftei pe Facebook, la descrierea imaginii postate.

Cei doi s-au cunoscut în anul 1992, la mătușa fostului campion de box, când el avea doar 20 de ani, iar ea numai 16 ani, potrivit Spynews. Dragostea s-a strecurat rapid în inimile celor doi, iar, după doi ani și jumătate, acesta a cerut-o în căsătorie:

„Ne-am cunoscut în primăvara anului 1992, la mătușa lui, respectiv nașa părinților mei. Cred că a fost destinul, pentru că, inițial, nu am vrut să-i însoțesc pe ai mei în acea vizită. (...) Trecuseră doi ani și jumătate și ne aflam pe stradă, simțeam că nu mai putem sta unul departe de celălalt și dintr-o dată mi-a spus că mă iubește și că vrea să fim împreună și că-și dorește mai mult decât orice să fiu soția lui. Am simțit că leșin! Îl iubeam cu toată ființa mea și credeam că mai mult de atât nu se poate. Ne-am căsătorit în luna octombrie și până și Providența a ținut cu noi: ne-a oferit o zi superbă. Deși era toamnă, a fost o zi călduroasă, însorită, plină de emoții!”, a povestit Monica Doroftei într-un interviu pentru femeide10.ro, citat de Libertatea.

Cu ce se ocupă Leonard Doroftei și familia sa în Canada

Leonard și Monica Doroftei au împreună trei copii și locuiesc cu toții în Canada de aproximativ trei ani de zile. Aceștia au vândut casa pe care o dețineau în Ploiești, iar, acum, Leonard Doroftei antrenează la o sală de box din Montreal:

„Acum sunt bine. M-am regăsit, antrenez, asta e viața mea. Sunt fericit, dar sufletul meu rămâne acolo pentru totdeauna. În România nu ne-am găsit locul în ceea ce făceam. De aceea am plecat. A fost un moment când nu mă regăseam. Federația a fost un eșec, afacerea a fost alt eșec. M-am simțit vândut și trădat de Primăria Ploiești. Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani şi unii m-au făcut cerşetor. Când un ploieştean a scris un articol prin care spunea că sunt cerşetor am spus că e gata. Reprezint imaginea cuiva plecat de jos, care a încercat să facă ceva frumos, care a reușit să facă ceva frumos, dar ei au știut să mă arunce și să îmi pună piciorul pe piept. Am considerat că nu merit să stau să mă umilesc în fața tuturor.”, a dezvăluit Doroftei pentru Radio Sport 1, citat de Libertatea.

De asemenea, în cadrul unui interviu, Leonard Doroftei a dezvăluit și ce face fiecare membru al familiei în parte:

„Adrian, băiatul cel mare, lucrează în domeniul imobiliar, îi merge foarte bine. Alex abia a terminat și el Facultatea de Fizică, în țară, la Măgurele, și a venit aici, alături de noi. Are și el un job foarte bun. Iar Vanessa e la colegiu și, din discuțiile pe care le mai avem așa, la o masă, sperăm că vom avea și un doctor în familie. Monica lucrează și ea, la aeroport, dar mai mult așa, ca să aibă activitate. Ea e șefa, ea ține familia unită.”, a declarat Leonard Doroftei în cadrul unui interviu, citat de Spynews.

