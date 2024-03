Lidia Buble, anunțul care i-a îngrijorat pe fani. "Am să vă dau o veste, nu foarte fericită"

Lidia Buble, frumoasa artistă cunoscută pentru vocea și cariera ei de succes, a vorbit pe Insta Stoy despre o problemă de sănătate.

Chiar dacă de-a lungul timpului mai mulți oameni i-au zis că poate ar trebui să se îngrijească mai mult de sănătatea ei, atista a spus că niciun medic dintre cei la care a mers nu i-a descoperit până acum problema de sănătate.

Vedeta a povestit că după ultimul control oftalmologic, medicul i-a recomandat să poarte ochelari de vedere, după ce a observat niște probleme la ochiul drept.

Cu ce problemă de sănătate se confruntă Lidia Buble și care e diagnosticul primit

Pe lângă faptul că i-a prescris ochelari, Lidia mai are de făcut și niște exerciții zilnice, din oră în oră pentru o lună.

Citește și: „Au venit pe lux și opulență” Cât a plătit Lidia Buble pe o pizza în stațiunea miliardarilor

Frumoasa artistă a povestit totul pe Insta Story, fiind foarte deschisă cu fanii ei.

“Am să vă dau o veste, nu foarte fericită. Nici pentru mine nu a fost foarte fericită, însă astăzi am aflat că de săptămâna viitoare o să trebuiască să încep să port ochelari pentru că se pare că am ceva probleme cu ochiul drept.

O cam ia la fugă și da, trebuie să vă dau dreptate din păcate, că n-aș fi vrut să vă dau dreptate. O parte din voi mi-ați tot scris de-a lungul anilor că aveți impresia că am o problemă cu ochii.

Am fost, m-am consulatat, însă ceilalți doctori mi-au spus că nu este niciun fel de problemă, că totul este perfect, că nu am nevoie de ochelari, iar astăzi după un control mai amănunțit, am aflat că într-adevăr se pare că am o mică problemă cu ochiul drept și de săptămâna viitoare ochelari.

Citește și: Cum arată acum băieții Esterei Buble. Ce anunț a făcut fosta concurentă Asia Express, sezonul 4

Mi-a zis doctorul că nu o să trebuiască să îi port o perioadă foarte îndelungată, că nu e ceva foarte vizibil, dar că trebuie corectat. Și am de făcut și câteva exerciții”, a spus Lidia Buble pe Insta Story.

Lidia Buble trăiește o frumoasă poveste de dragoste

Lidia Buble, în vârstă de 30 de ani, și-a ținut relația actuală destul de discretă, dar nu ascunsă de ochii lumii. Deși întotdeauna a fost rezervată cu privire la declarațiile pe care le face, acum, se pare că Lidia a fost mai deschisă ca niciodată cu privire la viața ei de cuplu alături de Horațiu Nicolau.

Citește și: Cum o tratează Horațiu Nicolau pe Lidia Buble după trei ani de relație. Gestul făcut omul de afaceri în văzul tuturor

Relația pe care o are Lidia a stârnit multe controverse în mediul online, însă ea nu s-a lăsat doborâtă de cuvintele răutăcioase care i-au fost adresate de-a lungul timpului, ci a dovedit faptul că cel mai important este ca ea să fie fericită cu adevărat.

„E important să fii creativ, să știi să-ți surprinzi partenerul de viață, să spargi bariere. Eu zic că-s iubibilă. Cred că sunt foarte ușor de iubit pentru că eu ofer foarte mult și fără limite. Asta uneori m-a ajutat, dar cred că de cele mai multe ori nu.

Însă am ales să nu mă schimb pentru nimeni. Vreau să fiu așa cum sunt. Sunt foarte multe discuții pe care Dumnezeu le aude și face în așa fel încât să elimine acei oameni din viețile noastre. Mă las în brațele lui să facă el ce-o vrea”, a precizat Lidia Buble, la Fresh by Unica.