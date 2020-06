Lidia Buble, probleme după despărțirea de Răzvan Simion! Ce s-a întâmplat cu mașina dăruită de matinal

Artista s-a lăudat cu superbul dar și pe pagina sa de Facebook, iar fanii au rămas uluiți de gestul făcut de simpaticul matinal de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Mașina Lidiei Buble, un Ford Mustang

La un an distanță, Lidia Buble și-a aniversat ziua de naștere departe de Răzvan Simion. Câteva zile mai târziu, artista a avut parte de un ghinion și a fost nevoită să ajungă cu mașina la vulcanizare. Am putea spune că a fost un ghinion, căci mașina abia ce a împlinit un an!

