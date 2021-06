Lindsey Buckingham și-a surprins fanii de două ori. A anunțat un nou turneu, în timp ce divorțează de soția lui după 21 de ani

Lindsey Buckingham este cunoscut lumii ca fiind unul dintre starurile formației Fleetwood Mac, fost vocalist și chitarist al trupei. Artistul a anunțat recent că va avea un turneu în acest an, asta în timp ce divorțează de Kristen Messner, cea care i-a fost aproape 21 de ani, se arată într-un articol Page Six.

Procedura de divorț a început deja, în Los Angeles, a scris publicația TMZ. Kristen Messner și rockerul Lindsey Buckingham s-au căsătorit în 2000 și au împreună trei copii, pe Leelee - 21 de ani, William - 22 de ani și pe Stella, cea mai mică, în vârstă de 17 ani. Cântărețul a postat pe Instagram o fotografie de familie acum ceva timp.

Lindsey Buckingham, în vârstă de 71 de ani, și-a cunoscut soția, mai tânără decât el cu 20 de ani, în 1990, când aceasta l-a fotografiat pentru unul dintre albumele lui solo. Acum mai bine de un deceniu, Lindsey Buckingham declara pentru Las Vegas Review-Journal că se bucură totuși că și-a găsit jumătatea mai târziu în viață.

"Am avut o mulțime de iubite nebunatice și multe dintre acele relații au contribuit la evoluția stilului de viață pe care îl duceam atunci cu toții", a declarat Lindsey Buckingham.

"Am văzut o mulțime de prieteni care erau părinți și soți - în deceniile anterioare -, dar care nu erau cu adevărat prezenți în familiile lor. Așa că am preferat să aștept și am avut norocul să întâlnesc pe cineva relativ târziu... A funcționat foarte bine. Am scos toate acele 'gunoaie' din cale", declara atunci artistul.

Lindsey Buckingham se pregătește de un turneu în 2021 prin Statele Unite, în care vrea să își promoveze cel mai recent album, auto-intitulat "Lindsey Buckingham", scos după mai bine de 10 ani.

"Noul meu album este unul pe care intenționam să îl scot acum vreo doi ani, dar mai multe circumstanțe neprevăzute au necesitat amânarea planurilor”, a scris artistul pe contul lui de Twitter și de Instagram.

