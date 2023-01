Liviu Vârciu și Anda Călin, vacanță exotică în Maldive. Ce imagini au publicat cei doi din destinația de vis

Liviu Vârciu a dezvăluit recent că a decis să îi facă o surpriză soției lui, astfel că imediat ce iarna s-a instalat la noi în țară, cei doi parteneri au fugit la temperaturi mult mai ridicate. Prezentatorul TV și Anda Călin au pornit astfel la drum în doi, bucurându-se de o vacanță în Maldive, cu peisaje exotice și plaje însorite.

Liviu Vârciu și Anda Călin, vacanță exotică în Maldive. Cum s-au fotografiat cei doi

Liviu Vârciu a împărtășit și cu urmăritorii săi din mediul online câteva imagini din vacanța binemeritată, povestindu-le acestora că a avut parte și de câteva peripeții pe drum. Pe cei doi soți i-a așteptat un drum lung, cu multe aterizări și decolări, iar faptul că s-a „înhămat” la această provocare este cea mai mare dovadă de iubire pe care i-o putea arăta partenerei sale, după spusele lui Vârciu.

Prezentatorul a mărturisit că este plecat de acasă de 24 de ore și nu a reușit să se odihnească. În fotografiile din mediul online însă, Liviu apare zâmbind, semn că îi priește aerul de Maldive. Acesta a povestit întâmplarea în stilul său caracteristic, plin de umor.

„Unde credeți că mă aflu? Unde credeți că mă aflu cu părul ăsta în cap? Cu doamna. Ce vorbești... Gata, dragii noștri de acasă, am ajuns cu bine, după 5 aterizări, 6 decolări, nici nu mai știu.

Am 24 de ore de când am plecat de acasă, nu am dormit deloc. Cu doamna, ia uitați-o, suntem bine. Ne-au lăsat aici, plutim, nu a venit nimeni după noi, dar e în regulă. Glumesc, e foarte tare! Am adus-o în Maldive. Dacă nici asta nu e dovadă de iubire...”, a mărturisit Liviu Vârciu pe rețelele de socializare, în timp ce se filma alături de Anda Călin.

Motivul pentru care Liviu Vârciu și Anda Călin nu au organizat încă nunta

Anda Călin a vorbit recent despre planurile pe care le are alături de partenerul ei de viață, fiind întrebată și despre nuntă. Iubita lui Liviu Vârciu a dezvăluit care este motivul pentru care cei doi nu au organizat marele eveniment până în prezent. Se pare că nu se pot pune de acord cu privire la detaliile organizatorice, însă cei doi sunt oricum ca și căsătoriți.

„Nu este vorba că nu vreau, nu ne punem de acord cu numărul de invitați. Eu vreau să fim doar noi și nașii, în schimb el vrea mai mult. De aceea nu ne punem de acord. Nu cred că ne-ar lega mai mult o căsătorie. Doi copii te leagă mult mai mult. Ne-am spus "DA" de când ne-am cunoscut", a declarat Anda Călin recent, pentru Antena Stars.

