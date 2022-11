Lora s-a filmat cu rochia de mireasă. Imaginile i-au pus pe jar pe fanii cântăreței: „Radiezi de fericire”

Lora și-a pus fanii pe jar cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socizalizare. Frumoasa cântăreață a distribuit un clip în care apare într-un magazin de rochii de mireasă, la scurt timp după ce a dat de înțeles că se pregătește pentru ziua cea mare, alăturit de Ionuț Ghenu.

Cum arată rochia de mireasă cu care s-a probat Lora. Vedeta a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare

Lora și Ionuț Ghenu pare că se pregătesc pentru ziua cea mare. După mai multe cereri în căsătorie și o nuntă anulată din cauza pandemiei, cei doi sunt din ce în ce mai aproape să își lege destinele.

Deși vedeta este destul de rezervată în ceea ce privește viața privată și ține detaliile departe de ochii curioșilor, aceasta și-a luat admiratorii prin surprindere. Recent, frumoasa cântăreață a postat un clip în care pare că se află într-un magazin specializat pentru mirese.

În imaginile distribuite pe Instagram, Lora se filmează cu o rochie de mireasă superbă care ar putea fi chiar ținuta pe care o va purta într-una dintre cele mai importante zile din viața ei. Vedeta radiază de fericire, iar modelul ales îi va pune, cu siguranță, trupul armonis în evidență.

Admitaorii ei i-au observat imediat fericirea de pe chip și au mers în comentarii pentru a o complimenta și a afla mai multe detalii despre ceea ce urmează să se întâmple.

„Ai ceva să ne zici?”, a întrebat-o colega ei de breaslă, Roxana Nemeș sau „Îți stă superb, ești cea mai frumoasă” sunt câteva dintre comentarii.

Ce spune Lora despre nunta cu Ionuț Ghenu. Când va avea loc marele eveniment

Relația dintre Lora și Ionuț Ghenu este deja cunoscută publicului, iar de aproximativ opt ani, cei doi sunt de nedespărți. Cuplul face aproape totul împreună, iar bărbatul o susține pe artistă cu deciziile pe care le ia în ceea ce privește cariera, totuși, căsătoria nu a fost o prioritate. Cel puțin, până acum.

Artista, care a mai trecut printr-un mariaj, cu juratul Stand-Up Revolution, Dan Badea nu s-a grăbit să facă pasul cel mare pentru a doua oară. Acum, însă, aceasta a mărturisit că ea și Ionuț plănuiesc să își lege destinele, dar și că nu exclud posibilitatea unei nunți în secret, potrivit Spynews.ro.

„Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa.

Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă. Nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta.”, a declarat Lora, în exclusivitate, pentru sursa menționată.

Ce provocări aduce America Express pentru Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta ▶ Vezi episodul Jurnal de călătorie în AntenaPLAY