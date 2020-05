Lovitură rușinoasă pentru Kylie Jenner! Vedeta a mințit milioane de fani! Ce secret a ieșit la iveală

Jenner a scris vineri pe Twitter că articolul are la bază ''un număr de declaraţii inexacte şi presupuneri nedovedite''.

''Nu-mi vine să cred ceea ce citesc. Credeam că este un site serios'', a scris aceasta.

Jenner, sora vitregă a lui Kim, Khloe şi Kourtney Kardashian, a lansat Kylie Cosmetics în 2016 comercializând seturi pentru buze la 29 de dolari care conţineau rujuri şi creioane asortate.

A devenit cunoscută după ce a apărut în emisiunea de televiziune ''Keeping Up with the Kardashians'', alături de mama şi surorile ei, arată cei de la Agerpres.

În mesajul publicat vineri pe Twitter, Jenner a spus că este ''extrem de realizată pentru vârsta mea, am o fetiţă frumoasă şi o afacere de succes şi mă simt foarte bine''.