Mădălina Ghenea, dans lasciv în cinstea Sophiei Loren. Românca și-a dat treptat hainele jos într-un videoclip senzual

Mădălina Ghenea a participat la deschiderea restaurantului Sophiei Loren de la Milano și a stat de vorbă cu artista de 88 de ani. Ulterior, actrița de 35 de ani a postat pe Instagram un videoclip și un mesaj unde și-a exprimat sentimentele față Sophia Loren.

Mădălina Ghenea, apariție fierbinte pe Internet. Imaginile postate în cinstea „emblemei senzualității”

„Acum 11 ani eram pe platoul de filmare al primului meu film. Am început să lucrez în cinematografie aducându-i un omagiu Sophiei Loren, o emblemă a senzualității și frumuseții mediteraneene, cu o scenă din filmul "Yesterday, Today is Tomorrow", pe care o repropun astăzi aici. Fericită că am întâlnit-o aseară, cea mai mare sursă de inspirație a mea”, a scris Mădălina Ghenea.

În videoclip Mădălina Ghenea apare dansâns lasciv și dându-și jos corsetul verde.

Mădălina Ghenea a interpretat rolul Sophiei Loren în House of Gucci.

Mădălina Ghenea a plecat la 14 ani în Italia

Mădălina Ghenea a plecat în Italia de la vârsta de 14 ani, pentru a îmbrățișa o carieră de model. Deși era un copil plecat departe de casă, Mădălina a fost ambițioasă și a știut că va reuși în carieră.

„Pe de o parte, este emoția puternică pe care o generează o schimbare totală a mediului. La vârsta aceea, nu știi foarte clar ce urmează să se întâmple. Nu există strategii pe termen lung. Am făcut balet, am luat lecții de pian, pictură, canto. Toate astea aveau să-mi folosească mai târziu în viață, dar la 14 ani nu știam exact ce vreau și ce urmează să se întâmple. Cu toate acestea, simțeam că mutarea în Italia reprezenta o schimbare majoră pe care mi-o doream. Prima dată, chiar am avut momente în care m-am gândit să renunț, dar aveam convingerea fermă că pot să reușesc. Tot timpul aveam o plasă de siguranță. Mi-a plăcut cartea și oricând aș fi putut să schimb macazul și să revin la o viață normală”, povestea Mădălina într-un interviu acordat revistei VIVA în anul 2018.

Frumoasa Mădălina este mereu în preajma micuței sale Charlotte, iar din când în când le arată fanilor imagini cu fetița.

„Înainte să o am pe Charlotte, nu cunoșteam iubirea, cunoșteam îndrăgosteala, nu cunoșteam sacrificiul”, spunea Mădălina Ghenea în anul 2018, pentru sursa citată anterior.

