Mădălina Ghenea, fotografiată în bikini, în bucătărie. Ipostaza casnică, dar și foarte sexy, care i-a încântat pe fani

Mădălina Ghenea are 33 de ani și este într-o formă fizică de invidiat. Recent, actrița s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie minuscul, stând lângă o chiuvetă și ținând în mână un ibric: „Mă bronzez în bucătărie”, a scris Mădălina Ghenea în dreptul fotografiei pe car ea publicat-o pe rețelele sociale.

Peste 67 de mii de fani au apreciat fotografia în care Mădălina Ghenea are o atitudine provocatoare, deși cadrul este unul casnic.

„Frumoasă”, „Zeiță”, „Superbă”, au complimentat-o fanii pe Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea a plecat la 14 ani în Italia

Mădălina Ghenea a plecat în Italia de la vârsta de 14 ani, pentru a îmbrățișa o carieră de model. Deși era un copil plecat departe de casă, Mădălina a fost ambițioasă și a știut că va reuși în carieră.

Citește și: Cu cine s-a mai iubit Gerard Butler, în afară de Mădălina Ghenea. Actorul a fost înconjurat de cele mai frumoase femei

„Pe de o parte, este emoția puternică pe care o generează o schimbare totală a mediului. La vârsta aceea, nu știi foarte clar ce urmează să se întâmple. Nu există strategii pe termen lung. Am făcut balet, am luat lecții de pian, pictură, canto. Toate astea aveau să-mi folosească mai târziu în viață, dar la 14 ani nu știam exact ce vreau și ce urmează să se întâmple. Cu toate acestea, simțeam că mutarea în Italia reprezenta o schimbare majoră pe care mi-o doream. Prima dată, chiar am avut momente în care m-am gândit să renunț, dar aveam convingerea fermă că pot să reușesc. Tot timpul aveam o plasă de siguranță. Mi-a plăcut cartea și oricând aș fi putut să schimb macazul și să revin la o viață normală”, povestea Mădălina într-un interviu acordat revistei VIVA în anul 2018.

Mădălina Ghenea este o mămică împlinită

Frumoasa Mădălina este mereu în preajma micuței sale Charlotte, iar din când în când le arată fanilor imagini cu fetița.

Citește și: Cum se menține în formă Mădălina Ghenea, una dintre cele mai frumoase românce. Ce detalii picante au ieșit la iveală

Mulți au criticat-o pe frumoasa Mădălina când a arătat-o pe micuța sa pentru prima dată prin intermediul unui pcitorial. Alții o critică pentur faptul că nu o arată mai des pe Instagram. Cu toate acestea, frumoasa româncă nu pare afectată de ce spun ceilalți, preferând să-și crească copilul după bunul plac. Iar Charlotte este un copil foarte frumos, vesel și fericit.

Citește și: Cum arată Charlotte, fiica Mădălinei Ghenea și a lui Matei Stratan. Micuța a împrumutat din frumusețea mamei sale

Cele două locuiesc în Italia, acolo unde Mădălina își desfășoară activitatea.

„Înainte să o am pe Charlotte, nu cunoșteam iubirea, cunoșteam îndrăgosteala, nu cunoșteam sacrificiul”, spunea Mădălina Ghenea în anul 2018, pentru sursa citată anterior.