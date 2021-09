Margareta Pâslaru, la 78 de ani. Merge la evenimente și e activă pe social media. Cum a apărut artista la Gala UCIN 2021

Margareta Pâslaru a împlinit 78 de ani pe 9 iulie 2021. Deși e mai degrabă cunoscută ca fiind cântăreață, aceasta a avut activitate și ca actriță de teatru și film. Sunt 63 de ani de carieră în muzică și film pe care îi are în spate, și zeci de albume pe care artista le-a lansat în industria muzicală românească.

Margareta Pâslaru, la 78 de ani. Merge la evenimente și e activă pe social media. Cum a apărut cântăreața la Gala UCIN 2021

Margareta Pâslaru pare că nu își arată vârsta nici acum, la 78 de ani. Merge la evenimente și este activă pe social media, pe contul de Facebook. Acolo, aceasta a publicat recent o fotografie de la Gala UCIN 2021, eveniment dedicat cinefililor care s-a ținut la Opera Naţională din Bucureşti.

În ziua respectivă, interpreta melodiei "Lasă-mi, toamnă, pomii verzi" a îmbrăcat o ținută elegantă pe covorul roșu, neagră din până în picioare, cu o eșarfă brodată, albă, la gât, și a avut mănuși transparente, negre, din dantelă. Părul ei grizonat a fost coafat simplu, în bucle, iar machiajul a fost, de asemenea, discret. Totodată, aceasta a purtat o mască împodobită cu inițiala "M" și o margaretă, simboluri ale prenumelui.

Margareta Pâslaru a urcat pe scenă și acolo a fost premiată. Premiile Academice UCIN au fost înmânate de profesorul şi regizorul Laurenţiu Damian artistei Margareta Pâslaru "pentru cariera artistică în teatru şi în cinema", actorului Dorel Vişan şi criticului Dana Duma, conform Agerpres.

Ulterior, după ce cântăreața a postat fotografia pe Facebook, fanii și cei apropiați i-au transmis aprecierile lor: "Felicitări sincere, admirație și prețuire doamnei Margareta Pâslaru, pentru creația și activitatea artistică și umanitară!".

Altcineva a scris: "Felicitări, frumoasă doamnă, nu voi uita niciodată vocea inconfundabilă și melodiile pe care le-ați interpretat din tinerețe, am crescut cu ele, le fredonam mereu, vă iubim!!!", au fost doar două dintre comentariile utilizatorilor de Facebook.

Ana Maria Sencovici, singurul copil al Margaretei Pâslaru

Ana Maria Sencovici este fiica Margaretei Pâslaru și a sportivului Gheorghe Sencovici, decedat în 2006 în New Jersey, Statele Unite. Aceasta s-a născut în România însă în prezent locuiește în străinătate, în Statele Unite ale Americii, unde are o familie.

Cu o diplomă de master de la Wharton Business School – University of Pennsylvania (SUA), Ana Maria Sencovici este președintele unei companii de consultanță în management din New York. De-a lungul timpului, aceasta a lucrat pentru diferite corporații și firme, conform bzi.ro. Este căsătorită cu un bărbat de origine latino-americană, arată aceeași sursă menționată mai sus, și are doi copii cu acesta.

