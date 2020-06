Maria Popovici, câștigătoarea celui de-al doilea sezon „iUmor”, a publicat un mesaj intim pe care i l-a trimis soțului ei. Mincu i-a dat un răspuns la care râzi cu lacrimi

Maria Popovici a publicat un mesaj intim pentru soțul ei: “Vino mai repede acasă să facem amor”

Maria Popovici a postat atât pe Instagram, cât și pe Facebook o discuție intimă purtată cu soțul ei, Alexandru Minculescu. După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, ea i-a scris: “Hai, vino mai repede acasă să face sex, că m-am spălat cu gelul de duș ăla scump”. La câteva minute după ce i-a trimis mesajul, comediantul i-a răspuns: “Hei, aș veni, dar nu știu cum dracu am făcut, că am vrut să ies la baschet, era terenu’ ocupat și am ajuns la bere”., spre amuzamentul tuturor care au dat peste captura vedetei.

La refuzul indirect al soțului ei, Maria Popovici i-a scris înapoi: “Divorț”. Desigur, amenințarea a fost doar o glumă; cei doi parteneri au o relație deschisă și trec peste situațiile delicate cu zâmbetul pe buze. Și… convinsă că experiența sa va stârni hohote de râs, actrița a publicat pe social media captura cu schimbul de replici dintre ea și soțul său.

“N-a zis ca nu face sex azi ?”, “Sunteți atât de amuzanți”, “Pfhuaii? mai nou bărbatii găsesc scuze??? capu’ nu îl doare?”, “Minculeee ai timp de bere după 50 de ani..??”, “Și mai nașpa e când te epilezi din cap până în picioare cu ceară ? și mai e și ziua ta de naștere, și el bea toată seara și adoarme de cum s-a pus în pat ??” sunt cinci dintre numeroasele comentarii strânse de postarea vedetei pe contul său de Instagram.