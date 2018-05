Mesajul CUTREMURĂTOR al Cristinei cu puține ore înainte de MOARTEA LUI CRISTIAN ȚOPESCU: „Poate a fost o greșeală că...”

Cristian Țopescu s-a stins în această zi la Spitalul Elias din Capitală. Cu mai puțin de 48 de ore înainte de a muri, fata cea mare a comentatorului a postat un mesaj cutremurător despre tatăl său. Încerca să-și ceară scuze pentru o postare făcută după internarea lui Cristian: „Poate a fost o greseala a mea faptul ca m-am exprimat asa, la figurat si ca asta a a dat nastere la interpretari. Am scris si eu cum am simtit. Dar si de-ar fi fost asa, confidentialitatea medic-pacient e sfanta. Va pot spune eu acum, insa : tatal meu nu e resuscitat, a trecut de faza cea mai critica, dar sigur ca e inca o lupta, iar el lupta, medicii lupta si ei si avem sperante. Va multumesc pentru intelegere, dragi colegi de breasla ! Si in numele familiei si, mai ales, al tatalui meu, un om care a fost toata viata discret si demn.”