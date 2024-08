Mesajul emoționant pe care Vlad Gherman i l-a transmis soției sale, Oana, de ziua ei de naștere. Cum a răspuns actrița

Oana Gherman și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Actrița din serialul Lia – Soția soțului meu a împlinit frumoasa vârstă de 34 ani.

Oana și Vlad Gherman se află în vacanță în Corfu, iar frumoasa actriță și-a sărbătorit ziua de naștere. Ea și soțul ei au petrecut o zi minuantă împreună, bucurându-se de noua destinație de vacanță.

Oana Gherman a împlinit 34 ani

Ziua ei de naștere i-a adus Oanei multă bucurie, dar a fost și foarte nostalgică. Soția lui Vlad Gherman a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu ea pe plajă în timp ce bea un cocktail și zâmbește larg. Ce le-a atras atenția fanilor a fost descrierea fotografiei ei, care a fost una extrem de emoționantă, cu amintiri și multă recunoștiință.

“Acum 34 de ani, la 15:15, într-o maternitate din Pitești, deschideam ochii pentru prima dată în fața lumii. Am avut o primă lună buclucașă, după poveștile mamei și ale moașei mele. Au venit ani plini de ceea ce m-a construit ireversibil. Mulți ani la țară, cu bunica, unchiul și verișorii mei, cu plimbări lungi pe dealuri, scăldat în râul satului, furat de prune, prins de mormoloci, mese luate la umbra căruței, pe ziar, torturi din nisip și frunze pe care bunica le “gusta” aruncând din linguriță peste umăr, pungi umplute cu nuci și covrigi la “focul lui Sumendru”, costumașe noi în fiecare zi de Paște, cireșe înfulecate direct de pe creangă, mersul cu vaca… Apoi a venit școala. La Liviu Rebreanu, în Mioveni, cu scopul constant de a fi prima din clasă, de a o mulțumi pe mama în fiecare zi, “tocilara” clasei și încă una din fetele care îl plăceau pe colegul de clasă pe care toate fetele îl plăceau, dar care nu a lăsat niciodată pe nimeni să vadă asta. Purtam ciocate și părul numai prins, visam la ceva ce nu știam și mereu intram în casă la ora pe care tata ne-o impunea. Am plecat la liceu în Pitești și nu mă mai interesa atât de mult școala, nu mai ținteam să fiu prima, m-am îndrăgostit pentru prima dată, am suferit și m-am îndrăgostit din nou. Visul se contura din ce în ce mai intens. Să plec în capitală. Am plecat. Și de aici… lung a fost parcursul, iar “34” m-a găsit sub soare, cu verighetă pe mână, lângă primul și singurul bărbat din viața mea care m-a văzut așa cum nu a mai făcut-o nimeni. Cu parte din vise împlinite, unele pe care nu știam că le-am visat, și altele așternute pe drumul la care mă uit înainte, dându-le timp să prindă formă vie.

Sunt recunoscătoare. Mi s-a permis această viață, loc de joacă pentru suflet. Am primit cadou această existență și acum 34 de ani, când m-am aruncat pe toboganul vieții spre familia Moșneagu, m-am aruncat cu toată bucuria. Și așa mi-aș dori să trăiesc în fiecare zi, amintindu-mi că viața este cel mai frumos vis pe care îl putem visa.

Vă mulțumesc pentru urări și sper să vă fi reamintit ceva ce încerc și eu din răsputeri să nu uit.

Cu drag, Oana în prima zi de 34💙”.

Postarea ei a strâns peste 10.000 de aprecieri, iar fanii i-au făcut cele mai frumoase urări în secțiunea de comentarii.

De departe cea mai frumoasă urare a fost cea făcută chiar de Vlad Gherman care a postat o fotografie cu Oana pe contul ei de Instagram.

Vedeta a adăugat o descriere înduioșătoare la fotografia superbă pe care a ales-o cu Oana.

“Astazi este despre ea ❤️ Astazi este despre superbitatea asta de femeie care a implinit cica 34 de ani! 34?! Asa arata o femeie de 34 de ani? 🤤🤤 Daca ati putea sa o vedeti si voi prin ochii mei. Daca ati putea pentru o zi sa o vedeti cum zambeste,cum rade molipsitor, cum se bucura de o plimbare, cum admira un soare grabit care apune, cum apreciaza gesturile mici, probabil ca ati vrea sa imi furati nevasta🤣 La multi ani, suflet bun!”

Un alt mesaj emoționant a fost cel al soacrei Oanei, adică al mamei lui Vlad, care, la rândul ei s-a simțit copleșită de emoție știind cât de mult se iubesc cei doi. Acum și Oana face parte din familie și se vede că mama lui Vlad o tratează ca pe propriul ei copil.

“La mulți, mulți ani minunați, iubita mea, Oana, fată frumoasă și bună! Dutzu meu drag, m ai făcut să plâng la postarea ta scrisă din inimă și mi dau seama că am reuși pe deplin în această meserie grea, aceea de a fi mamă ! Vă iubesc atât de mult!”, a scris soacra Oanei la postarea pe care a făcut-o Vlad Gherman.

Seara la cină, Vlad a dus-o pe soția lui într-un loc superb, cu o priveliște spectaculoasă și a surprins-o și cu un desert în care era înfiptă o lumânare, cântându-I Oanei la mulți ani. Actrița s-a bucurat din plin de ziua ei de naștere.