Mesajul pe care Oana Zăvoranu l-a publicat după ce l-a iertat pe Alex Ashraf și s-au împăcat. Vedeta l-a primit înapoi acasă

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au ales să nu mai continue procedura de divorț și să încerce o reconciliere. Ce mesaj a transmis ea.

Soțul celebrei vedete s-a întors la domiciliu, iar Oana a făcut publică prima sa declarație despre starea actuală a relației lor.

Oana Zăvoranu a vorbit despre împăcarea cu Alex Ashraf. Ce mesaj a transmis aceasta

„Da, ne-am împăcat. Alex s-a întors acasă acum zece zile, suntem împreună. De o lună tot vorbeam să ne împăcăm…. A insistat și el și mă bucur că mi-am dat seama că își dorește la fel de mult ca și mine această împăcare… Am luat totul de la 0. Amanta e moartă și îngropată, nu mai există”, a mărturisit Oana Zăvoranu pentru Cancan.

Citește și: Decizia radicală pe care Oana Zăvoranu a luat-o după divorțul de Alex Ashraf. Ce vrea să facă și de ce a anunțat în mediul online

După ce Oana a făcut publică revenirea lui Alex acasă și sentimentele sale, acesta a transmis și el un mesaj în legătură cu reconcilierea lor. Cu toate acestea, pe platformele de socializare, Oana a vrut să-și exprime public dragostea pentru partenerul ei. Prin intermediul secțiunii InstaStory, "Querida" a scris un mesaj simplu și direct: "Te iubesc!".

Primul care a confirmat faptul că s-au împăcat a fost Alex Ashraf. El a explicat că au găsit o cale de a ajunge la un numitor comun și a ales să se întoarcă acasă, renunțând la ideea divorțului.

„Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun. Am avut o discuție, am vorbit în toată perioada asta amândoi, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat. Simplu, am renunțat la divorț și sunt acasă lângă soția mea, definitiv și irevocabil. Mi-am retras acțiunea de divorț. Uite cum doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat se împacă și trec peste orice popas, orice obstacol”, a declarat Alex Ashraf, în cadrul unei emisiuni TV.

Ce spunea Oana Zăvoranu despre amanta lui Alex Ashraf

La scurt timp după ce confirma că sunt în divorț, Oana Zăvoranu o făcea cu ou și cu oțet pe femeia cu care Alex Ashraf trăia o poveste de dragoste încă de pe vremea când ei erau împreună.

Citește și: ”A insistat și el”. Oana Zăvoranu l-a iertat pe Alex Ashraf după scandalul cu amanta și divorțul. Cei doi s-au împăcat

„Nu mi-am dat seama ce făcea cu banii, el lua așa câte puțin, câte puțin, fără să-mi dau seama. Cu cine a ajuns Alex să umble…Tot timpul îl stresa că vrea să fie vedetă. El e ca într-o pușcărie acolo, trebuie să-i spună tot ce face. I-a făcut până și labioplastie… I-a făcut casă, i-a luat mașină, i-a plătit operațiile estetice. Ea nu avea nimic, nici măcar un dulap. Am aflat asta abia prin iulie.

Alex a cunoscut-o pe Tik Tok. Fata a fost o videochatistă păguboasă, iar când l-a cunoscut pe Alex și a aflat cine e, a făcut tot posibilul să-l stoarcă de bani. Ca barbat, cum dracu să pleci tu de lângă un diamant pentru o asemenea femeie? E rușinos. Cum tu, ca bărbat, să stai acasă și să scoți căinii aleia la plimbare, în timp ce ea se prostitutează la Geneva?”, spunea Oana Zăvoranu în urmă cu câteva săptămâni.