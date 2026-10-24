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M.G.L., alături de o concurentă de la Insula Iubirii, după zvonurile despărțirii de Erika Isac. Cu cine s-a afișat trapperul

M.G.L. a atras atenția în mediul online după ce a apărut într-o fotografie alături de o concurentă de la Insula Iubirii, la scurt timp după ce au apărut informații potrivit cărora relația sa cu Erika Isac s-ar fi încheiat. Imaginea a fost publicată pe rețelele sociale, fiind însoțită inclusiv de un mesaj de apreciere la adresa artistului. Iată mai multe detalii!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 11:39 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 11:56
M.G.L., alături de o concurentă de la Insula Iubirii, după zvonurile despărțirii de Erika Isac | Instagram
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În ultimele zile, relația dintre Erika Isac și M.G.L. a fost în centrul atenției, după ce în spațiul public au apărut zvonuri privind o posibilă despărțire. Cei doi au format un cuplu timp de peste un an, iar vestea unei eventuale separări a stârnit numeroase reacții din partea celor care le urmăresc activitatea.

În acest context, o apariție recentă a trapperului pe rețelele sociale a atras, din nou, atenția internauților. Fotografia a fost publicată de tânăra alături de care s-a pozat, iar mesajul care a însoțit imaginea a stârnit curiozitatea urmăritorilor.

Cu ce concurentă de la Insula Iubirii s-a fotografiat M.G.L. după zvonurile despărțirii de Erika Isac

M.G.L. s-a afișat alături de Bianca Iotu, concurentă în actualul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Tânăra a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de artist, într-o ipostază care pare să surprindă o interacțiune relaxată și prietenoasă.

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Bianca Iotu nu a lăsat de înțeles că între ea și artist ar exista o relație amoroasă. Imaginea a atras însă atenția în contextul zvonurilor recente despre viața sentimentală a trapperului, mai ales că fotografia a fost publicată la scurt timp după apariția informațiilor privind presupusa despărțire de Erika Isac.

Pe lângă fotografia postată de blondină, concurenta de la Insula Iubirii a publicat și un mesaj în care a vorbit despre energia pozitivă pe care o transmite M.G.L.

Gestul făcut de Erika Isac, interpretat drept un indiciu despre despărțire

În același timp, Erika Isac a atras atenția urmăritorilor printr-o reacție la unul dintre comentariile primite pe rețelele sociale. O fană a făcut referire la schimbările din viața artistei și la zvonurile potrivit cărora aceasta și M.G.L. nu ar mai forma un cuplu.

„Alt apartament, deci este adevărat”, a scris utilizatoarea în secțiunea de comentarii a unuia dintre videoclipurile publicate de cântăreață.

Erika Isac a apreciat comentariul, iar gestul său a fost interpretat de unii fani drept un posibil indiciu că informațiile privind separarea ar putea fi adevărate.

Cu toate acestea, artista nu a oferit o declarație explicită despre situația relației sale cu M.G.L. și nici nu a confirmat oficial despărțirea.

Erika Isac și MGL, la un clip video
Colaj Erika Isac și M.G.L.
Bianca Iotu și M.G.L., la concert

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