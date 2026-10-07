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Michael Douglas dezvăluie că a slăbit 18 kilograme. Prin ce a trecut actorul: „Eram într-o situație gravă”

Michael Douglas își povestește lupta cu cancerul în noua carte de memorii. Actorul dezvăluie cum a slăbit 18 kilograme și cum boala i-a schimbat viața.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 11:05 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 11:06
Michael Douglas dezvăluie că a slăbit 18 kilograme. Prin ce a trecut actorul: „Eram într-o situație gravă” | Getty Images
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Michael Douglas, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, își împărtășește povestea de viață într-o nouă carte de memorii, intitulată „One Helluva Ride”. Actorul vorbește deschis despre momentele dificile prin care a trecut de-a lungul anilor, inclusiv despre lupta sa cu cancerul în stadiul IV, diagnosticat în 2010.

În paginile volumului, Michael Douglas dezvăluie că a pierdut aproximativ 40 de pounds, adică aproape 18 kilograme, în timpul tratamentului. Actorul mărturisește că a slăbit „40 de pounds pe care nu trebuia neapărat să le piardă”, în perioada în care organismul său era supus unui tratament extrem de dificil.

Michael Douglas: „Cele șapte cercuri ale iadului”

Actorul a fost diagnosticat în august 2010 și a urmat săptămâni de radioterapie și chimioterapie, relatează PageSix. În memoriile sale, Douglas descrie perioada tratamentului drept „cele șapte cercuri ale iadului”, explicând cât de greu i-a fost să treacă prin fiecare etapă.

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„La început, durerea a fost puternică, dar gestionabilă, dar până în a treia săptămână am avut mari probleme. Eram palid și slăbit după patru săptămâni de tratament”, își amintește actorul.

În acea perioadă, pierderea rapidă în greutate și efectele tratamentului i-au afectat puternic starea fizică. În 2011, după încheierea tratamentului, Douglas declara că reușise să recupereze o parte din cele 40 de pounds pierdute.

Boala lui Michael Douglas, o perioadă dificilă pentru familie

Lupta cu boala nu a fost grea doar pentru actor, ci și pentru soția sa, Catherine Zeta-Jones, și pentru cei doi copii ai lor, Dylan și Carys. Michael Douglas a povestit că cei mici erau prea tineri pentru a înțelege pe deplin ce se întâmpla, însă erau expuși informațiilor alarmante apărute în presă.

Actorul și-a dorit să păstreze cât mai mult normalitatea în familie, chiar și în perioada în care starea sa de sănătate se deteriora. Potrivit mărturisirilor sale, încerca să îi protejeze pe copii de îngrijorările adulților și să le ofere senzația că viața lor de zi cu zi continuă.

„Copiii erau prea mici să înțeleagă cum funcționează aceste reviste. Citeau titlurile ziarelor care susțineau că sunt aproape pe moarte. A fost traumatizant pentru ei”, a povestit Michael Douglas.

„A fost ca o renaștere”

După o perioadă lungă și extrem de dificilă de tratament și recuperare, actorul a primit vestea că boala era în remisie. Momentul a avut un impact profund asupra sa, scrie New York Post.

„Am izbucnit în plâns. A spune că cancerul m-a umilit ar fi o subestimare. M-a făcut mai recunoscător pentru tot ce am în viață”, a scris actorul în memoriile sale.

Experiența l-a determinat să își privească viața și prioritățile într-un mod complet diferit. Pentru Michael Douglas, boala nu a însemnat doar o perioadă de suferință, ci și un moment de transformare personală.

„E greu să vorbești despre asta, dar a fost ca o renaștere. Prioritățile mele s-au schimbat. Cancerul mi-a arătat ce este familia. M-a făcut să simt o iubire de a cărei existență nu știam niciodată.”

Actorul spune că, după această experiență, a început să privească lucrurile cu mai multă claritate și să fie mult mai atent la felul în care își petrece timpul.

„Am văzut totul puțin mai clar, puțin mai luminos și am devenit mult mai conștient de modul în care îmi petreceam timpul”, a mărturisit Michael Douglas.

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Noua carte, „One Helluva Ride”, oferă o perspectivă intimă asupra vieții actorului, de la cariera sa de la Hollywood până la cele mai dificile momente personale.

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