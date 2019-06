Mioara Roman, în stare gravă la spital! Oana Roman, declarații de ultimă oră despre mama sa

Mioara Roman a ajuns de urgență la spital! Fiica sa, Oana Roman, a oferit detalii despre starea de sănătate și despre motivul care a adus-o de urgență la medic. Ce probleme are fosta soție a lui Petre Roman?

În cursul zilei de luni, 3 iunie, Mioara Roman a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca, după ce s-a simțit extrem de rău. Oana Roman a oferit mai multe detalii despre starea precară de sănătate a mamei sale. Fosta soție a lui Petre Roman și-ar fi pierdut cunoștința de mai multe ori. Aceasta este inernată la Spitalul Floreasca, este conștientă acum și răspunde la stimuli, a menționat vedeta.

„Având în vedere interesul presei (am primit cel puțin 5 telefoane de la tv și presă scrisă) în legătură cu starea de sănătate a mamei mele precizez următoarele: deși nu am dorit să fac un subiect public, știrea a apărut în presă și vreau să lămuresc situația. În cursul dimineții ,mama nu s-a simțit bine, a avut 2 episoade de pierdere a cunoștinței , am solicitat la domiciliul ei o ambulanță de la un spital privat care a sosit în cel mai scurt timp.