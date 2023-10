Mirela Vaida, mesaj acid pentru Primăria Capitalei după ce a primit amendă pentru parcare: „Amendează angajații că vin la muncă”

Mirela Vaida a transmis un mesaj tăios pentru Primăria București, după ce a fost amendată pentru că a parcat într-un loc nepermis. Iată ce a spus prezentatoarea de la „Acces Direct”!

Mirela Vaida ar fi fost amendată cu 200 de lei, pentru că a parcat mașina într-un loc nepermis pe Calea Victoriei din București, în cursul zilei de sâmbătă, 30 septembrie, potrivit libertatea.ro, citat de b1tv.ro. În timpul weekendului, bulevardul este închis circulației și este destinat exclusiv pietonilor.

Extrem de revoltată din cauza acestei situații, prezentatoarea de la „Acces Direct” ar fi transmis un mesaj acid pe contul personal de Instagram, criticând atât instituția unde lucrează, cât și Primăria Capitalei, pentru că nu pune la dispoziție angajaților săi locuri de parcare.

Mesajul acid al Mirelei Vaida pentru Primăria Capitalei

Mirela Vaida și-a exprimat nemulțumirea față de indiferența Primăriei Capitalei, cea care finanțează Teatrul de Revistă, adică instituția la care ea este angajată, în ceea ce privește problema locurilor de parcare.

Vedeta de televiziune a argumentat că este nevoită să vină la muncă cu mașina personală, având în vedere distanța de 30 de kilometri dintre locuința sa și București:

„Am și o problemă, că nu mă băgam dacă nu aveam o problemă. Vreau să trimit și eu un mesaj Primăriei Capitalei, ai cărei angajați suntem, că noi, Teatrul de Revistă, suntem, practic, finanțați de Primăria București. Cum să facem, când venim la muncă cu mașina, cu ce să venim altceva, că eu stau la 30 km de Capitală, unde să parcăm, ca să nu ne amendați?”, a întrebat retoric Mirela Vaida pe contul personal de Instagram, citată de cele două surse menționate mai sus.

Mirela Vaida: „Așa îmi trebuie dacă vin la muncă”

Mirela Vaida nu s-a oprit aici și a continuat șirul ironiilor prin a concluziona că Primăria Capitalei își amendează angajații, pentru că vin la muncă:

„Circulația e închisă și pune poliția garduri, zice: <<Nu treceți>>, bandă galbenă. Ok, nu trecem, parcăm, dar ce facem, că după aceea ne amendați. Tocmai am primit o amendă de 200 de lei de la Primăria Capitalei, care, practic își amendează angajații că vin la muncă. Deci, eu trebuie să plătesc 200 de lei amendă că am fost aseară la Teatrul de Revistă și am parcat pe lângă Sala Palatului, pentru că nu aveam unde să parchez? Așa îmi trebuie dacă vin la muncă. (…) Asta înseamnă să fii artist în România!”, a mai transmis prezentatoarea de la „Acces Direct”, citată de cele două surse menționate mai sus.

