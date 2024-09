Motivul pentru care Adrian Minune a fost dat jos de pe scenă în timpul unui concert. Patronul a urcat lângă el și a oprit cântarea

Adrian Minune a fost dat jos de pe scenă în timpul unui concert. Momentul a fost filmat de fanii prezenți la eveniment care au plătit bilet și s-au bucurat de doar 20 de minute de cântat. Ce s-a întâmplat.

În urmă cu câteva zile, Adrian Minune a susținut un concert într-un club din Vaslui. În timp ce manelistul se afla la jumătate programului său de 50 de minunte, patronul a urcat pe scenă și a oprit cântarea. În imaginile surprinze de cei prezenți, se poate observa cum celebrul cântăreț își ia microfonul și pur și simplu pleacă de pe scenă.

Motivul pentru care Adrian Minune a fost dat jos de pe scenă în timpul unui concert

Fanii prezenți la concerul lui Adrian Minune din Vaslui au fost șocați când patronul clubului a oprit briusc întreg evenimentul. Toți l-au privit pe cântărețul pentru care plătiseră bilet cum pleacă, la jumătatea cântării, după ce patronul l-a dat jos de pe scenă.

Potrivit imaginilor surprinse din public, pentru că Adrian Minune nu îl cunoștea pe bărbat i-ar fi spus „nu te supăra, ai greșit scena, băiatul meu. Cine ești?” atunci când l-a văzut urcând lângă el.

Se pare că pe acesta l-ar fi deranjat că manelistul nu ar fi respectat regulile impuse. Astfel, patronul clubului i-a cerut să nu mai ia dedicații, pentru că „a fost foarte bine plătit”, relatează vremeanoua.ro.

„Da, eu l-am coborât de pe scenă. Situația e puțin penibilă, pentru că ne-am așteptat la așa ceva. Noi am convenit de la început că nu are voie să primească bani și dedicații. Tot respectul pentru Adrian Minune, e un artist de la care ai pretenții, dat fiind că este scump să-l chemi la un eveniment. Noi am convenit de la început că nu are voie să primească bani și dedicații, nu voiam ca anumite personaje să monopolizeze evenimentul, pentru că noi voiam să fie un spectacol pentru toată lumea”, a declarat Florin Pârgaru, patronul clubului, pentru sursa citată.

De asemenea, acesta i-ar fi reproșat celebrului manelist că nu se ridică la nivelul așteptărilor.

„La un moment dat, m-am dus și i-am zis ”dacă nu te conformezi și nu cânți un program frumos, așa cum este și normal, să știi că voi fi nevoit să te cobor de pe scenă și să preia DJ-ul atribuțiile”. Speculând momentul și profitând de faptul că oamenii erau încălziți, el a întrebat: doriți să vă mai cânt? Patronul spune că nu trebuie să vă mai cânt”, a mai adăugat patronul.

Astfel, Adrian Minune a fost dat jos de pe scenă, după doar 20 de minute de cântat.

Deranjat de gestul patronului, manelistul le-a trimis ulterior și un mesaj celor care au fost prezenți la eveniment, în mediul online. Acesta i-a îndemnat pe fani să își ceară banii înapoi.

„Băi, băieți, aseară, unde ați fost la locația aceea unde patronul nu avea talpă, nu avea toc, nu avea absolut nimic… Vă rog frumos să vă cereți banii înapoi. Dumneavoastră ați plătit suma de 110 lei, după 25 de minute mi-a spus că de ce strigă sala ”hei!”. Ca să vedeți cât de incult este. Cereți-vă bani înapoi!”, a spus Adrian Minune.

Ulterior, pe rețelele sociale, au apărut mai multe clip-uri cu fani revoltați de faptul că au plătit bilet pentru concertul care s-a încheiat abrupt.

„Lumea a plătit bilet, nu poți să faci tu aroganță pe banii oamenilor”, au spus niște fani revoltați pe TikTok.