Nicki Minaj l-ar putea intimida pe Eminem: Nu am întreținut niciodată…

Cântăreața Nicki Minaj, despre care s-a speculat recent că ar avea o relație cu Eminem, a spus că se simte „puternică și încrezătoare” ca femeie singură, precizând că nu are nevoie de un bărbat pentru a avea succes pe plan profesional.

Nicki Minaj, în vârstă de 35 de ani, a povestit că încă de la vârsta de 15 ani a fost implicată într-o relație serioasă. Însă, artista s-a despărțit anul trecut de partenerul ei, Meek Mill.

„Imediat ce am realizat că pot trăi și respira, că pot mânca și dormi, că pot merge și vorbi fără să am un iubit, m-am schimbat complet. Să mă despar și să fiu singură m-a făcut să mă simt puternică și încrezătoare”, a spus ea.

„Faptul că sunt o femeie tânără nu înseamnă că am nevoie de un bărbat pentru bani. Nu am nevoie de un bărbat pentru un loc de muncă. Nu am întreținut niciodată relații sexuale pentru acorduri în carieră. Nu am astfel de presiuni. Mă trezesc când vreau și merg la cumpărături când vreau”, a mai spus ea.

Nicki Minaj a precizat, într-un interviu acordat revistei ELLE, că în ultimele șase luni, de când este singură, a „crescut” ca persoană mai mult decât în ultimii 8 ani.

În ciuda acestor declarații ale artistei, recent au apărut speculații potrivit cărora Nicki Minaj ar avea o relație cu rapperul Eminem. Deși el ar fi părut să sugereze că zvonurile sunt false, rapperul a mai sugerat că nu l-ar deranja ca acestea să fie adevărate.