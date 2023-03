Nico a vorbit despre o perioadă extrem de grea din viața sa: „Intrasem în depresie”. Cum se simte, acum, în rolul de bunică

Nico a devenit, recent, bunică, după ce fiica ei a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Deși, acum, pare extrem de fericită și împlinită, cântăreața a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru Viva că, la un moment dat, s-a confruntat cu un episod când a simțit că se află în pragul despresiei. Cu toate acestea, vedeta a abordat și o perspectivă mai optimistă, discutând despre mariajul solid cu soțul ei, dar și despre legătura specială pe care o are cu nepotul său.

Citește și: Nico a devenit bunică pentru prima oară. Cântăreața susține că este dispusă să renunțe și la muzică pentru creșterea nepoțelului

Cum este Nico în rolul de bunică. Gestul pe care îl face pentru nepoțelui ei în fiecare seară

Pentru că a devenit, recent, bunică, Nico, în vârstă de 53 de ani, a fost întrebată dacă fiica ei, Alexandra, îi cere sfaturi în legătură cu creșterea celui mic. Astfel, vedeta a povestit despre conexiunea specială pe care a creat-o cu nepotul său. Ea a recunoscut că fiica ei o sună, ca să îi cânte în fiecare seară fiului ei:

„Noi vorbim în fiecare dimineață. Ea se vaită că cel mic nu doarme noaptea și trebuie să-l plimbe toată seara și atunci mă sună și mai vorbim. Îi spun: <<De câte ori nu poți să dormi, sun-o pe mami și stăm de vorbă>> și nu e seară să nu-i cânt lui ăsta mic și să-l ia somnul. Deocamdată e mic, a făcut două luni de zile pe 1 martie.”, a spus Nico, citată de Viva.

Nico a fost întrebată și despre cum se descurcă Laurențiu Matei în postura de bunic. Cântăreața a oferit următorul răspuns:

„Se simte foarte bine, dar să nu-i spună niciodată „Tataie”, că se supără. El face 60 de ani anul acesta. I-am spus: „Tu nu arăți de anii tăi și ai o energie extraordinară”. Mie poate să-mi spună „Bunica”, „Mamaie”, nu contează, n-am nicio treabă pentru că toți prietenii mei au zis: „Tu, „bunică” la vârsta asta! Doamne, ce bine arăți!”. Sunt foarte fericită suntem în al nouălea cer și eu și Laurențiu. Așteptăm să crească să-l vedem mai măricel, pe la doi, trei ani. Laurențiu a zis că vrea să-l învețe chitara și zis: „Gata, ăsta e al meu, nu mi-l ia nimeni”, a mai adăugat cântăreața, citată de sursa menționată mai sus.

Citește și: Loredana Chivu s-a despărțit de iubit. Mesajul prin care a anunțat despărțirea: „Nu din întâmplare”

Nico susține că a intrat în depresie în pandemie: „Asta ar fi depresia vieții mele, să stau să nu am ce face”

Nico a mărturisit că este o persoană extrem de activă și se preocupă cu tot felul de activități care țin de casă sau de muzică, asta pentru a rămâne mereu energică. Însă, a recunoscut că, la un moment dat, în pandemie, din cauza lipsei de activitate și al statului degeaba, a avut un moment în care a cedat psihic și a intrat în despresie:

„Fac multă treabă, n-am mai avut timp să merg la biserică de foarte mult timp, simt nevoia. N-am mai avut o vacanță de doi ani de zile, avem o casă cu mai multe animale, mă ocup de teatru, înregistrez la studio, muncesc foarte mult și cred că asta mă ține. În pandemie am avut un an de zile în care am făcut antrenament fizic acasă, dar intrasem în depresie, la un moment dat, pentru că statul degeaba nu este ok, mai ales pentru mine. Îmi place să fiu activă și lui Laurențiu la fel. Asta ar fi depresia vieții mele, să stau să nu am ce face. Nu este ok pentru sufletul omului.”, a recunoscut Nico, citată de Viva.

Ce spune Nico despre căsnicia de aproape 25 de ani cu Laurențiu Matei: „Noi am reușit să ardem flacăra tot timpul”

Întrebată cum au reușit să rămână împreună atât de mult timp, Nico a mărturisit că, pe lângă comunicarea eficientă, ea și soțul ei au foarte multe puncte în comun. În plus, ea a adăugat că întotdeauna au căutat să reaprindă flacăra iubirii:

„Nu gândim la fel, dar iubim muzica, iubim animalele, avem multe puncte în comun. Dacă am avut ceva de obiectat, eu întotdeauna i-am spus pe față, niciodată nu am fost genul care să adoarmă supărată și să nu spună de am fost supărată în ziua respectivă. Noi întotdeauna am socializat, ne-am spus verde-n față dacă nu ne-a convenit ceva și cred că asta contează într-o familie, într-un cuplu. Trebuie să fii deschis, să fii sincer. Sunt și momente în care te plictisești, trebuie să readuci flacăra. Noi am reușit să ardem flacăra tot timpul.”, a mărturisit Nico.

Nico a mai adăugat că printre activitățile de cuplu se numără gătitul. Ea a povestit că soțul ei este pasionat de gastronomie și atunci când se întoarce acasă, acesta o așteaptă, de fiecare dată, cu mâncarea pregătită pe masă. În plus, ea a mai spus că atunci când merge la piață, Laurențiu se întoarce mereu cu florile ei preferate:

„Împreună gătim pentru că știe că-mi place gastronomia și de multe găsește rețete și de multe ori stau cu el și el e foarte meticulos și are foarte multă răbdare în bucătărie, iar eu sunt foarte rapidă. De cele mai multe ori gătește el, pentru că eu sunt de cele mai multe ori plecată, iar când vin acasă, găsesc mâncărică făcută de el. Îmi place cafeau la nebunie, beau cinci, șase cafele pe zi, beau cafea pentru că-mi place, nu ca să mă țină trează pentru că nu am probleme cu somnul. Dacă stau seara la un film și văd o reclamă la cafea, mă trezesc și îmi fac cafea. Când e vorba de un cadou, întotdeauna îi spun ce să-mi ia, știe că sunt foarte fixistă. Flori mi-aduce tot timpul, pentru că știe că-mi plac garoafele și de fiecare dată când merge la piață îmi aduce flori. Nu avem tabieturi. Nu suntem romantici. Nu e genul care să iasă la evenimente mondene, dar cei care îl cunosc știu că am în spate un bărbat puternic, drăgăstos și câteodată și romantic, în felul lui.”

Întrebată dacă au avut vreodată un moment de cumpănă în relația lor, Nico a răspuns că „nu”, adăugând că „omul acesta” este făcut pentru ea:

„Nu, n-am avut nicio cumpănă. Am o bază în el, știu că omul ăsta e pentru mine, mă iubește nu a întâlnit altă femeie. Cred că Dumnezeu ne-a ferit. Nu ne-am făcut planuri niciodată, nici eu și nici el. Dacă e să avem câteva zile libere, ne urcăm în mașină și plecăm la munte sau plecăm la mare. În Maramureș mi-ar plăcea să merg. Fericirea constă în ce-i acasă.”, a mai afirmat Nico, citată de sursa menționată mai sus.

Saverio e decis să afle adevărul. Vezi tot ce se întâmplă în noul episod din Makari: Sicilian Mysteries.