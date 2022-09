Nicole Cherry a avut parte de un mic accident. Cum se simte și ce declarații a făcut. Care este starea ei de sănătate în prezent

Nicole Cherry a povestit despre un moment dificil din viața ei, când s-a accident în zona capului și și-a produs o rană destul de urâtă în frunte, în zona scalpului.

Nicole Cherry s-a lovit în zona frunții și a rămas cu o rană urâtă. Ce a transmis vedeta pe rețelele de socializare

Nicole Cherry a dezvăluit că se simte bine, dar impactul i-a produs o rană destul de urâtă în zona frunții despre care nu-și dorește să-și mai amintească fiindcă resimte încă durerea, numai gândindu-se la acest lucru.

Iată ce a declarat ea în mediul online, în urmă cu nu foarte mult timp:

„Și nu, nu sunt Harry Potter! Am dat cu capul calumea, am început în forță dimineața asta. Mă rog, trecem peste asta că mă gândesc și mă doare mai rău.”, a povestit Nicole Cherry pe pagina personală de Instagram, potrivit spynews.ro.

Ea a transmis mesajul printr-un video în care le-a arătat tuturor cum arată rană cu care a rămas în urma loviturii.

Cum s-a schimbat viața lui Nicole Cherry de când a devenit mamă

Nicole Cherry trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Tânăra artistă are o carieră de succes, un soț care o susține și este o mamică împlinită. Vedeta se bucură de fiecare moment petrecut alături de micuța Anastasia deși rolul de mamă a venit cu noutăți pentru ea.

Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, au devenit părinți în luna noiembrie a anului trecut. De atunci, viața lor a suferit multe schimbări, dar doar în bine, așa cum a mărturisit vedeta într-un interviu recent. Ea nu s-a ferit să recunoască faptul că la început i-a fost greu și că a fost nevoită să facă unele schimbări, dar acum lucurile s-au liniștit.

„Da, viaţa noastră s-a schimbat complet, dar este un sentiment unic şi pe care eu mi l-am dorit să-l simt de tânără. Mă bucur din inimă că l-am găsit pe Florin şi am reuşit să întemeiem familia la care visam. Şi nu ne oprim aici. Nu mă deranjează, pentru că eu mă simt un copil, chiar dacă am un copil. Mi-am şi dorit ca lucrurile să se întâmple aşa, să fiu mamă tânără, să pot s-o înţeleg pe Anastasia şi, atunci când va creşte, să i se spună: „Ce frumoasă e mama ta. Unde e mama ta?”. Consider că asta mă va ajuta în timp cu Anastasia, cu creşterea ei”, a declarat cântăreața, potrivit Spynews.ro.

Nicole Cherry a mai dezvăluit că personalitatea fiicei sale a început deja să iasă la suprafață. Potrivit declarațiilor sale, micuța Anastasia este un copil activ și plin de energie.

„Cred că răbdarea o şi dobândeşti în timp. Eu mă bucur că Anastasia este genul acesta, pentru că un copil care face şotii şi e activ, din punctul meu de vedere, are potenţial să facă ceea ce-şi doreşte şi să reuşească în viaţă. La Anastasia se vede deja ambiţia pe care o are şi sunt sigură că mă va moşteni şi, atunci când va creşte, va fi un copil bun şi se va descurca, aşa cum am făcut-o şi eu. Bineînţeles că mai sunt şi momente în care îmi este greu, dar atâta timp cât îl am pe Florin alături, pot trece peste toate şi sunt pregătită psihic pentru tot ce va veni”, a mai spus proaspăta mămică.

