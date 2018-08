Nimeni n-a știut până acum! Ozana Barabancea a trecut printr-o tragedie: "Am suferit enorm"

Ozana Barabancea a vorbit dspre cum se recuperează după ultima operație și a făcut mărturisiri despre cum a reușit să treacă peste tragedia întâmplată la 13 ani, când mama ei s-a stins din viață.

"Când aveam 12 ani mama mea a căzut la pat! Eram în clasa a sasea A, la scoala generală 19, și la Scoala de Arta nr 4 lângă casă. Studiam pianul. Mama m-a trimis la ore de pian si prima mea profesoara, doamna Hamza, m-a parasit, plecand in strainatate. Am suferit enorm. (...)Un an mai târziu mama mea, Rodica Barabancea, a plecat la Domnul lăsandu-mi un gol imens în suflet, un sentiment de dor si un sentiment de ciuda , ca nu mai pot să îi mai cânt, să mă încurajeze, să mă sustină, sa ma certe. (...) Cu prețul vieții! Mama, îți mulțumesc! Mi-e așa de dor de tine!! Cu prețul vieții!", scria Ozana Barabancea, pentru fanii săi, pe internet.