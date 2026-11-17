După ani întregi de zvonuri și speculații, noul James Bond a fost dezvăluit. Un actor celebru îl va înlocui pe Daniel Craig în rol.

Amazon MGM Studios, studioul care deține acum franciza 007, a anunțat oficial că James Bond va fi interpretat de Robert Pattinson.

Actorul britanic, pe care publicul îl știe din Twilight, The Batman și filmele lui Christopher Nolan, devine astfel al 7-lea James Bond în seria oficială de filme, potrivit CBC News.

Pe Internet, valul de reacții nu s-a lăsat așteptat, cum mulți internauți au fost surprinși de alegerea studioului.

În același timp, Pattinson a descris rolul drept „onoarea unei vieți”.

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Noul James Bond a fost dezvăluit

Actorul, în vârstă de 40 de ani, le-a mulțumit regizorului și producătorilor pentru încrederea acordată și a spus că preluarea personajului e un vis devenit realitate, scrie ABC News.

„James Bond e unul dintre cele mai legendare personaje din istoria cinematografiei, iar faptul că mi-a fost încredințat rolul lui 007 e onoarea vieții mele," a declarat Pattinson într-un comunicat. „Le sunt profund recunoscător lui Denis, Amy, David, Tanya și întregii echipe Amazon MGM Studios pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. A spune că acest rol e un vis devenit realitate ar fi prea puțin."

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Denis Villeneuve va regiza noul film și le-a mulțumit și celorlalți actori care au dat probe. El a subliniat că, oricât de mulți candidați ar fi existat, rolul nu putea ajunge decât la unul singur.

Proiectul va fi al 26-lea film oficial din seria Bond. Va fi regizat de Denis Villeneuve, cunoscut pentru filmele Dune, iar scenariul e semnat de Steven Knight. Amy Pascal și David Heyman sunt producători, iar Tanya Lapointe e producător executiv, potrivit Amazon.

Comunicatul oficial nu dezvăluie nici titlul filmului, nici data lansării. Potrivit CBC News, pelicula ar ajunge pe marile ecrane în 2028.

Robert Pattinson și Denis Villeneuve au mai colaborat în trecut

Pattinson și Villeneuve nu se află la prima colaborare. Actorul joacă și în Dune: Part Three, care ajunge în cinematografe pe 18 decembrie. În acest film, potrivit Amazon, Pattinson interpretează un asasin capabil să își schimbe înfățișarea, unul dintre așa-numiții Face Dancers.

Noul film marchează un moment important pentru franciză. E primul 007 care va ajunge pe marile ecrane după ce Barbara Broccoli și Michael G. Wilson, producătorii care s-au ocupat ani la rând de serie, au cedat controlul creativ către Amazon MGM Studios, în 2025.

Amazon a cumpărat MGM în 2022, când a preluat și un catalog de peste 4.000 de filme și 17.000 de seriale, potrivit companiei. În martie 2025, Amazon MGM Studios a finalizat un acord cu Broccoli și Wilson, în baza căruia a obținut controlul creativ asupra drepturilor de proprietate intelectuală James Bond.

Pattinson preia rolul de la Daniel Craig, care și-a încheiat seria de 5 filme cu No Time to Die, din 2021. Potrivit ABC News, ultimul film cu Craig a strâns peste 750 de milioane de dolari la box office-ul global. Anunțul vine la 20 de ani după Casino Royale, primul film în care Craig l-a interpretat pe agentul 007.

Înaintea lui Craig, rolul a fost jucat de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton și Pierce Brosnan. Personajul a fost creat de scriitorul Ian Fleming în 1953, iar primul film oficial, Dr. No, cu Sean Connery în rolul principal, a apărut în 1962.

Robert Pattinson a apărut în numeroase francize cunoscute

Pattinson are o carieră de peste 2 decenii, care a inclus și rolurile în unele dintre cele mai mari francize din lume.La 19 ani a apărut în Harry Potter și Pocalul de Foc, unde a interpretat rolul lui Cedric Diggory. Acel film a fost produs de David Heyman, unul dintre producătorii noului Bond.

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Pattinson a devenit cunoscut la nivel mondial cu seria Twilight, în care l-a interpretat pe Edward Cullen. În 2022 a devenit Batman în The Batman, iar continuarea, regizată de Matt Reeves, se află în producție, potrivit Amazon, și e programată pentru 2028.

Doar în 2026, Pattinson a avut 4 filme importante, Dune: Part Three, The Odyssey, Primetime și The Drama.