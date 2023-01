Oana Roman și-a deschis sufletul și a vorbit despre problemele de sănătate grave ale mamei sale. Cum se simte în prezent Mioara

Oana Roman a avut parte de un an 2022 destul de încărcat emoțional și nu numai. Aceasta a avut atentă grijă de mama ei care a întâmplnat mari probleme de sănătate de-a lungu timpului și a avut nevoie să stea și în spital perioade de timp.

Oana Roman, despre anul 2022 și cât de greu a fost pentru ea

Oana Roman este apreciată de fanii ei pentru puterea de care dă dovadă când vine vorba de familia ei și mai specific: cu privire la mama acesteia, Mioara Roman, care are grave probleme de sănătate.

Fiica lui Petre Roman a explicat faptul că anul 2022 i s-a părut unul greu, unul care i-a testat limitele. Aceasta a povestit cum a fost pentru ea să meargă cu mama ei la clinică pentru a o interna de mai multe ori.

„A fost un an cu de toate. A fost un an nebun, cel puțin a doua parte a anului a fost înfiorător de grea pentru mine. Am trecut mama prin foarte multe momente grele și la limită. Chestia asta m-a epuizat foarte tare psihic. Toată lumea a fost lângă mine, dar astea sunt lucruri pe care doar eu am putut să le duc, din păcate. Dumnezeu a lucrat…am avut niște doctori fabuloși, care au tratat-o cu toate problemele pe care le-a avut pe rând impecabil. Oamenii de la centrul unde a stat până am dus-o la recuperare au salvat-o la propriu de două ori”, a spus Oana Roman, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Care este starea de sănătate a Mioarei Roman

Un alt subiect despre care Oana Roman a discutat a fost starea de sănătate a mamei sale, Mioara. Iată că, după multele momente grele pe care le-a avut în ultima vreme, Mioara Roman se simte acum mult mai bine și și-a depășit limitele, în lupta ei de a învinge boala.

„Mama este ok. A fost foarte greu după operația la șold. Foarte multă lume mi-a spus „Ai grijă că după astfel de operații mulți rămân la pat și nu își mai revin”. Mama a avut o ambiție incredibilă, încât ajungea să facă două ore de kinetoterapie pe zi, ceea ce la 83 de ani, în condițiile în care are și probleme cognitive, este absolut fabulos. S-a luptat efectiv să nu rămână la pat. Eu am făcut tot ce am putut ca să îi ofer posibilitatea să aibă această recuperare în modul cel mai profesionist. E foarte importantă kinetoterapia”, a mai spus vedeta.

