Oana Zăvoranu, mesaj înduioșător pentru mama sa. Ce a transmis în ciuda relației tensionate pe care a avut-o cu Mărioara Zăvoranu

Au trecut șase ani de la decesul Mărioarei Zăvoranu, însă fiica sa nu se poate împăca cu gândul pierderii acesteia. Deși relația dintre Oana Zăvoranu și mama sa nu a fost una prea aproapiată, iar certurile lor au ținut mulți ani primele pagini ale publicațiilor de scandal, vedeta și-o amitește cu drag și regretă trecerea ei timpurie în neființă.

Ce mesaj a transmis Oana Zăvoranu la șase ani de la decesul mamei sale

Oana Zăvoranu și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare cu cea mai recentă postare a sa. Vedeta, care în trecut făcea furori la TV cu discuțiile aprinse dintre ea și mama sa, a postat un mesaj înduioșător, la șase ani de la decesul Mărioarei Zăvoranu.

Aceasta a mărturisit că se „cutremură” atunci când se gândește la cea care i-a dat viață și i-a cerut iertare pentru momentele în care nu au avut o relație prea apropiată.

„MAMA , TE IUBESC CU INIMA CURATA SI PLINA DE DURERE SI TE ROG SA MA IERTI DACA POTI, PENTRU TOT CE TI-AM FACUT SI PENTRU TOATE CELE PE CARE TI LE-AM GRESIT”, și-a început abrupt mesajul Oana Zăvoranu.

Iti promit ca am sa repar cum stiu si cum pot eu mai bine toata suferinta pe care ti-am produs-o aici pe pamant, fara sa stiu ce fac… Am sa fac numai lucruri bune si frumoase de acum inainte, ca sa poti fi mandra cu adevarat de mine acolo unde esti

M-ai facut din dragoste, m-ai crescut ca pe o Printesa, in abundenta, frumos, iubire si caldura …tie si lui tata va datorez totul, tot ceea ce sunt si faptul ca exist… Cuvintele pot parea acum sarace si goale, dar DUMNEZEU stie ca decat niciodata, e mai bine si mai tarziu

Cand ma uit inapoi ma cutremur…dar sunt puternica pentru ca sunt FATA VOASTRA si voi ati fost amandoi puternici in fata dusmanilor din vietile voastre…ati trait demn si nu v-ati umilit la nimeni niciodata”, a mai adăugat aceasta

„Tot ce spun acum vine dintr-o apasare care m-a ajuns, realizand nesabuinta mea de atunci. MAMA, te iubesc si cred ca te-am iubit dintotdeauna, dar nu am stiut de capul si de sufletul meu chinuit. Ai fost si vei fi MAMA mea pana la final pe pamantul asta

Mai intai mi-am cerut iertare cui si unde a trebuit…Dar pentru ca public am facut lucruri terifiante…tot public am simtit ca trebuie sa imi cer si iertare. Si imi cer iertare in felul asta si VOUA, tuturor oamenilor care ati urmarit cu sau fara voia voastra, muti de durere si furie, un spectacol grotesc pe care l-am trait personal si al carei protagonista a fost din pacate MAMA MEA...

As da multe sa pot sterge tot ce e ramas marturie, dar nu voi putea…Pot doar sa imi deschid sufletul voua, fanilor mei sau celor care m-ati blamat atunci, pe buna dreptate, pentru ca NU ERAM EU…ERAM POSEDATA, SI DIAVOLUL DIN MINE MA BATJOCOTEA…asa face el atunci cand nu e DUMNEZEU IN NOI, cand nu cerem ajutorul LUI si INGERUL dat de EL plange…”, a mai transmis Oana Zăvoranu.

„Voi face tot ce imi sta in putinta sa ma vedeti de fapt cum sunt eu cu adevarat. Acum totul este altfel…ACUM IL AM PE DUMNEZEU IN INIMA SI SUFLET SI NU AM SA IL MAI LAS NICIODATA. Iar asta o sa se vada…nu mai promit nimic, veti vedea singuri cei care inca mai aveti incredere in mine Va iubesc mult, OANA”, și-a încheiat vedeta mesajul în care își cere iertare și susține că acum este alt om.

