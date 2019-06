„După prima secvență, am transpirat din cap până în picioare”. Oana Zăvoranu, detalii fabuloase din culisele serialului „Sacrificiul”. Ce i-a spus Ruxandra Ion

Oana Zăvoranu a făcut dezvăluiri fabuloase despre „Sacrificiul”, serialul în care ea va reveni în televiziune ca actriță, după 15 ani de la ultimul ei rol. Ea a povestit ce s-a întâmplat în primele momente petrecute pe platourile de filmare.

„După ce am filmat prima secvență, am transpirat din cap până în picioare. Ziceai că eram prima oară în viața mea în fața unei camere. Apoi, Ruxandra Ion mi-a spus: «Mai ai, măi». Am avut nevoie de confirmarea ei”, a spus Oana Zăvoranu.

„Rolul negativ este de 1.000 de ori mai ofertant decât cel pozitiv”, a mai spus Oana Zăvoranu.

Serialul „Sacrificiul”, produs de Ruxandra Ion, ce urmează a fi difuzat în toamna acestui an, este un „family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi.

Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii spectaculoase din Bucureşti şi din împrejurimi.

Urmăriți dezvăluirile Oanei Zăvoranu despre culisele serialului „Sacrificiul” în clipul de mai sus.