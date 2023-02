Pamela Anderson, fără pic de machiaj și cu o ținută care îi lasă la vedere formele voluptoase. Cum a apărut, la 55 de ani

Pamela Anderson nu încetează să uimească nici la 55 de ani ai săi. Actrița din „Baywatch” dorită de bărbații din întreaga lume face furori și acum, fiind mai împlinită ca oricând. Vedeta a atras toate privirile cu cea mai recentă apariție a sa de pe coperta unei reviste, în care se poate observa cu ochiul liber că radiază.

Cum arată Pamela Anderson fără machiaj la 55 de ani. Vedeta a vorbit deschis despre intervențiile estetice la care a apelat

Pamela Anderson a surprins pe toată lumea cu ipostaza în care s-a lăsat fotografiată pentru coperta celei mai recente ediții de Women's Wear Daily Magazine. Una dintre cele mai sexy femei din lume a avut curajul de a apărea fără strop de machiaj și se poate observa cu ochiul liber că radiază.

Fosta actrița din Baywatch și-a lăsat frumusețea naturală să vorbească de la sine și nu s-a ferit să se afișeze cu pistruii la vedere, dar și cu tenul strălucitor, și ochii de albastru ca cerul.

De asemenea, ea a modificat și felul în care își aranjează părul, oferindu-i un aer mult mai natural și pentru mai multă strălucire a adăugat o diademă.

Fără niciun fel de reținere, starul internațional a mărturisit că cea mai frumoasă se simte atunci „când totul este la minimum”, făcând referire la trucurile de machiaj sau la intervențiile estetice.

„Îmi place să-mi văd pistruii. Îmi place când părul meu nu este retușat. Îmi place față cu adevărat proaspătă”, a declarat aceasta. „Nu-mi plac acele injecții și asta nu funcționează pentru mine. Vreau să văd ce se întâmplă natural”, a adăugat ea.

Alături de coperta inedită, publicația a mai postat și un clip alb negru cu sex-simbolul anilor 90, postat apoi pe rețelele sociale. În imagini, Pamela pare extrem de fericită și împlinită sărind și zâmbind la cameră.

Pentru asta, ea a îmbrăcat o rechie albă, extrem de strâmtă care se mulează perfect pe trupul ei, punându-i în valoare formele voluptoase. În plus, ea a renunțat la încălțăminte, pentru a menține aerul natural, dar a accesoritzat totul cu o preche de ochelari.

În interviul acordat, ea a mai spus că a fost extrem de fericită să se întoarcă în Canada, în orașul ei natal, acolo unde a filmat, timp de o săptămână documentarul în care și-a spus poveste.

„Am crezut că moștenirea mea va fi un costum de baie roșu și o pălărie roz, și nimeni nu va ști vreodată prin câte am trecut, ce am depășit și cum am reușit să pun totul cap la cap, într-un proiect de artă”, a mărturisit frumoasa actriță.

