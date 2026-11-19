Anda Sârbei, Daria Crişan, Adrian Ban și Alexandru Ionescu sunt cele mai noi nume care se alătură distribuției serialului original Inimă sub acoperire, de la Antena 1, și aduc în fața telespectatorilor personaje complexe, ale căror destine vor contribui la intensitatea poveștii.

De la ambițiile unei tinere hotărâte să își împlinească visul, la iubiri puse la încercare, relații complicate și rivalități de familie, cele patru personaje vor avea un rol important în evoluția acțiunii. Cu experiențe artistice diverse și multă pasiune pentru actorie, cei patru actori dau viață unor povești despre alegeri, loialitate, ambiție și vulnerabilitate, într-un serial în care nimic nu este ceea ce pare.

Absolventă a U.N.A.T.C. I. L. Caragiale, Anda Sârbei a putut fi urmărită până acum în serialul Lasă-mă, îmi place! Camera 609, unde a interpretat-o pe protagonista proiectului, Eva, dar şi în Vlad şi în mini seria Roslund & Hellström: Box 21, precum şi în numeroase reclame tv. În serialul original Inimă sub acoperire, de la Antena 1, Anda o va interpreta pe Camelia Secăreanu, verişoara lui Ian (Eduard Trică), o tânără care încearcă din răsputeri să îşi urmeze visul, acela de a deveni chef bucătar, în ciuda tuturor neajunsurilor de care se izbeşte constant. Fiica Elenei (Maia Morgenstern), Cami vede în Ian un frate mai mare, care o protejează, o iubește, o sfătuiește și o motivează mereu, exact aşa cum şi-a dorit, de fapt, Elena, atunci când a decis să îi crească împreună.

„Cami este o fată pe care viața o tot încearca. Când pare ca se linistesc apele, mai apare o problemă pe care trebuie sa o rezolve. Are un parcurs interesant, plin de urcuşuri și coborâșuri, căci viața o surprinde şi nu mereu în cele mai bune feluri”, dezvăluie Anda, care mai spun: „Simt că am multe în comun cu Cami. Amândouă avem impresia că trebuie să ne rezolvăm singure problemele, fără ajutor din afară, şi ne enervăm profund când cineva se îndoieşte că putem reuşi prin propriile forțe”.

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În curând pe micile ecrane, telespectatorii o vor putea urmări şi pe Daria Crişan. Absolventă a U.N.A.T.C. I. L. Caragiale şi câştigătoare a unora dintre cele mai importante concursuri naționale de muzică, Daria a jucat rol principal în cel mai mare spectacol de musical din România, Mamma Mia!, dar şi roluri principale în Cinderella The Musical și în HeartBeat The Musical, pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În proiecte tv a putut fi urmărită în serialul Atletico Textila, iar în paralel Daria şi-a dezvoltat cariera muzicală ca artist și songwriter, lansând piese solo și alături de fratele ei, Raris, producătorul celor mai multe dintre creațiilor lor. În prezent, artista pregătește noi lansări muzicale pentru 2027, în timp ce își continuă parcursul actoricesc cu rolul Mirunei în serialul Inimă sub acoperire.

Logodnica lui Radu Coman (Adrian Ban) şi sincer îndrăgostită de acesta, Miruna provine dintr-o familie foarte înstărită. Incendiul, însă, îi zdrobește visele. Ajunge să trăiască lângă un bărbat pe care simte că nu îl mai recunoaște. Nu doar fizic, ci și emoțional. Refuzul constant al lui Radu o determină pe Miruna să aibă mari semne de întrebare legate de acest nou bărbat al vieții ei.

“Miruna este pasională, ambițioasă și ar face orice pentru a obține ceea ce își dorește. Deși ajunge să facă lucruri și să ia decizii pe care poate publicul nu le va înțelege inițial sau nu le va agrea, eu am încercat să nu o judec, ci să o înțeleg. Pentru că, de multe ori, în spatele unor alegeri greșite există niște răni care nu au fost vindecate și pe care omul nu știe să le gestioneze. Cred că publicul nu o va percepe doar ca pe un simplu personaj negativ, ci va empatiza cu ea, iar uneori, poate chiar va lua acțiunile ei drept contraexemplu. E posibil ca unele femei să se regăsească în universul interior al Mirunei, mai ales la capitolul “relații toxice”, astfel încât povestea ei să le facă să se gândească la ce alegeri să facem sau să NU facem atunci când suntem împinși către situații limită. De aici vine forța poveștii”, dezvăluie Daria, care mai spune: „Pentru mine, proiectul acesta este și o formă de școală. Mă uit în jur și văd oameni care și-au dedicat viața acestei meserii și care au o experiență extraordinară. Încerc să fiu, la propriu, ca un burete care absoarbe cât mai multe informații, lecții, secrete și ingrediente ale acestei arte. E un privilegiu enorm să ai ocazia să înveți direct de la oameni atât de buni. Vin la filmări, muncesc, învăț, greșesc, încerc din nou, evoluez, toate acestea având peste un strat generos de recunoștință”.

Un rol-cheie în poveste îl va avea Adrian Ban, cel care îi va da viață lui Radu Coman, unul dintre cei doi fii ai familiei Coman, cel care care nu se dă în lături de la nimic pentru a merge pe urmele părinților săi în industria imobiliară. Pentru că nu iese din vorba mamei sale (Ioana Flora), accepta să pună în practică planul ei, niciunul dintre ei nedându-şi seama de adevăratul preț pe care îl vor plăti.

Absolvent al U.N.A.T.C. I. L. Caragiale din București, atât la nivel de licență, cât și de master, Adrian Ban a urcat pe scenele teatrelor Bulandra, Metropolis, Stela Popescu, Teatrul Dramaturgilor Români, Unteatru și Teatrul Apollo şi a făcut parte din distribuția unor producții precum Taximetriști, Dincolo și Overexposure. Despre rolul său din Inimă sub acoperire, acesta dezvăluie: „Fac parte dintre actorii care și-au dorit mult o astfel de oportunitate, mai cu seamă că, în copilărie și adolescență am urmărit serialele doamnei Ruxandra Ion și mi se pare fascinant că, după ani, am și eu ocazia să fac parte dintr-o astfel de poveste”, dezvăluie Adrian, care mai spune: „Radu este un tip sensibil și responsabil. Este sprijinul cel mai important al mamei, cel care o înțelege cel mai bine și omul de încredere în situații limită. Este loial, își iubește sincer familia și este iubitul devotat al Mirunei, cu care are o relație serioasă și planuri de viitor. Radu are, însă, și o doză de naivitate. Realizează prea târziu că acțiunile pe care le face la cererea mamei lui pot aduce tragedii în viața altor persoane, lucru care îi distruge şi lui viața. Abia aștept să îl cunoașteți!”.

Alături de el, telespectatorii îl vor descoperi şi pe Alexandru Ionescu, cel care îl va interpreta pe Victor, fratele lui Radu Coman. Primul copil al Aurorei Coman, Victor e complet nefericit cu viața lui, cu ceea ce simte și vede că se întâmplă în afacerile familiei și – mai ales – îl macină în continuare rolul și încrederea dobândite de fratele lui mai mic în afaceri. Din punctul de vedere al lui Victor – Radu intră în belele, pe care Victor e nevoit, mai apoi, să le stingă. Antipatia și gelozia îndreptate asupra lui Radu îl fac să nu fie neapărat cel mai rațional în anumite momente, însă intențiile lui bune vor avea și rezultatele așteptate.

“Vestea că am fost ales m-a onorat și m-a bucurat în aceeași măsură. Probele de casting nu au fost ușoare, candidații pentru rol deloc puțini, emoțiile și ele pe măsură; ori toate acestea concluzionându-se într-un “Felicitări, ai luat rolul!”...vă puteți închipui. Nu în fiecare zi ai ocazia de a lucra într-un proiect atât de amplu și complex, alături de o echipă profesionistă, închegată și dedicată”, dezvăluie Alexandru, care mai spune: „Victor este un tip abil și inteligent, decis, fiul cel mare al familiei Coman, poziție ce vine cu foarte multe provocări. Pentru el, dinamica familiei nu este una deloc simplă și încearcă să o navigheze cu îndârjire, cu un fin simt al observației și cu tărie de caracter. Ce oferă nuanță traiectoriei sale emoționale este povestea de dragoste pe care ajunge să o trăiască, momente în care ne lasă să vedem un Victor afectuos, generos, vulnerabil și iubitor, în contrapunct cu angrenajul tulburător emoțional ce definește familia sa.”

La rândul ei, creatorea serialului original, Ruxandra Ion, dezvăluie: „Inimă sub acoperire are o distribuție extrem de puternică, în care actori deja cunoscuți și îndrăgiți de publicul nostru joacă alături de tineri foarte talentați, în care eu am mare încredere. Anda, Daria, Adrian și Alexandru interpretează personaje cu multe fațete, care vor trece prin încercări grele și vor fi puse în fața unor alegeri deloc simple. M-a bucurat foarte mult pofta lor de joc, seriozitatea cu care s-au apropiat de roluri și felul în care fiecare și-a pus amprenta asupra personajului său. Povestea pe care o propunem este foarte frumoasă și complexă, plină de secrete și intrigi, iar pentru noi contează enorm să avem alături actori care cred în ea și se implică în proiect cu toată energia. Sper din tot sufletul ca publicul să-i îndrăgească la fel de mult cum îi îndrăgim noi!

Mai multe detalii despre distribuție, poveste, personaje și premiera serialului vor fi anunțate în perioada următoare.