Pepe, vorbe de duh din partea tatălui său, Ion Pascu. Ce relație există între cei doi: „Mi-a spus la un moment dat că e important”

Prezentatorul de la Te cunosc de undeva este la rândul său tată, iar ceea ce a primit de la părintele lui a fost cel mai bun sfat. A recunoscut totul într-un interviu. Iată ce a declarat!

Citește și: Pepe s-a pozat în cea mai emoționantă ipostază de Crăciun alături de copiii săi și de Yasmine. Cum s-au afișat pe Instagram

Pepe, vorbe de duh din partea tatălui său, Ion Pascu. Ce relație există între cei doi

Pepe este unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi. În plan personal, prezentatorul TV se consideră un om împlinit, iar acasă îl așteaptă o familie superbă.

Cântărețul este tată a trei copii. Are două fete, pe Maria și pe Rosa, din fostul mariaj cu Raluca Pastramă, dar și un fiu, pe Pepe Jr., din actuala căsnicie cu Yasmine Ody. Fiicele sale își vizitează destul de des tatăl și au o relație foarte bună cu frățiorul lor vitreg.

Într-un interviu acordat recent, Pepe și-a amintit de sfatul prețios pe care l-a primit de la tatăl său, Ion Pascu, care are legătură cu cea mai mare pasiune a sa, și anume muzica.

„A fost destin și liber arbitru. Am pasiunea aceasta de mic copil. Am poze cu mine alb negru cum cântam în oglindă. În mine exista artistul Pepe, dar nu știam. Am fost împins din spate de către mama și bine a făcut. Eu visam să fiu sportiv de performanță. Eu cântam, dar era o joacă.

Întotdeauna oamenii îți dau sfaturi când ești la început. Am cunoscut multe situații și am învățat din ele după ce m-am lovit.

Cred că tata mi-a spus la un moment dat că e important să-mi placă mie ceea ce cânt. Dacă iei ceva comercial și nu ți-l asumi, atunci piesa aceea n-o s-o mai cânți în viitor', a spus Pepe, într-un interviu, pentru Catine.ro.

Citește și: Pepe, apariție înduioșătoare alături de fiul său. Micuțul a cucerit fanii cu ipostaza adorabilă în care s-a lăsat filmat

Artistul își adoră copiii și încearcă, pe cât posibil, să petreacă timp de calitate cu familia sa, mai ales că are o agendă profesională destul de încărcată.

„Ca tată mă consider cât se poate de atent, grijuliu și implicat. Ca tată de trei copii sunt extrem de fericit. Cel mai important lucru este ca ai mei copii să nu aibă teamă de mine.

Îmi place să ne bucurăm împreună de copilărie. Sunt foarte atent și le umplu programul cu multe activități ca să descopere singuri ce le place și ce nu le place. Fiecare om are drumul său în viață', a mai spus vedeta, potrivit Viva!.

În luna decembrie a anului trecut, Pepe a lansat o piesă emoționantă, pe care a numit-o „Familia mea”. În videoclipul melodiei, artistul apare alături de copii și de soția sa, Yasmine.

„Este o piesă cu și despre familia mea. Cred că ar trebui să atingă la suflet orice om care își iubește sincer familia și care vrea să transmită un mesaj de dragoste în această perioadă frumoasă.

De multe ori, poate ți-e greu să îi spui mamei, tatei, copiilor, soției un te iubesc sincer și pur, iar melodia asta e o dedicație. Am făcut-o din suflet.

Eu trăiesc pentru familia mea și sunt extrem de fericit și împlinit. Sunt fericit! Mi s-a schimbat viața. M-am tuns de când am băiat. Din iunie m-am tuns și m-am obișnuit.

Îmi doream să mă tund. În clip apare toate familia mea. Maria e la cor în momentul acesta. Rosa este acasă și se uită acum la noi. Ea studiază la pian. Așa mulțumire sufletească nici că se putea. De sărbători suntem în familie”, a spus Pepe într-un interviu, notează Libertatea.

Adrian Stroe, cuțitul de aur al lui Chef Scărlătescu, despre parcursul său în competiție ▶ Vezi în AntenaPLAY