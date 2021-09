Pierce Brosnan, de nerecunoscut la plajă. Cum arată fostul James Bond la bustul gol, la 68 de ani

Pierce Brosnan, originar din Irlanda, a devenit cunoscut în întreaga lume după a primit rolul Agentului 007, James Bond, în filmele lansate în perioada 1995 - 2002. În rolul lui Bond, Brosnan a jucat în patru filme: GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough și Die Another Day.

El a început să atragă atenția publicului după ce a apărut în serialul Remington Steele, urmat de The Fourth Protocol și Mrs. Doubtfire.

După ce l-a interpretat pe celebrul Bond, Pierce Brosnan a apărut și în filmele Dante's Peak, Mamma Mia!, The Ghost Writer, Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief și The November Man.

Recent, actorul a interpretat rolul regelui din cel mai nou film Cinderella, în care a jucat alături de Minnie Driver.

Cum arată Pierce Brosnan la 68 de ani

Pierce Brosnan a fost surprins recent pe o plajă din Hawaii, Statele Unite ale Americii, la butsul gol. Îmbrăcat într-un costum de baie de culoare gri, actorul s-a bucurat de valuri, soare și plajă. El a optat și pentru o pereche de ochelari de soare, scrie Page Six.

Vezi cum arată Pierce Brosnan la plajă, la 68 de ani, în GALERIA FOTO

În ciuda vârstei înaintate, Brosnan continuă să își mențină fizicul de invidiat. O diferență notabilă față de zilele lui ca James Bond sunt mustața și culoarea căruntă a părului.

Citește și: Jane Seymour, apariție incendiară în bikini. Cum arată la 70 de ani în costum de baie actrița din Dr. Quinn

Brosnan și cea de-a doua soție a sa, Keely Shaye Smith, dețin o a doua locuință în Hawaii, în afară de casa lor principală din Malibu.

Recent, Brosnan a vorbit despre noul film Cinderella, în care apare îl interpretează pe Regele Rowan. Din distribuție mai fac parte Camila Cabello, Idina Menzel, Minnie Driver și Billy Porter.

„Sunt actor și mi s-a cerut să joc multe roluri și mereu e factorul surpriză,” a declarat Brosnan pentru Collider. „Am fost flatat pentru că scenariul era atât de bun și distribuția era atât de bogată, de la Billy Porter în rolul zânei și Idina Menzel, care e o putere reală pe Broadway. Și Minnie Driver o joacă pe regină.”

„Ea și eu suntem prieteni vechi și a fost o încântare. Așa că m-am simțit confortabil. Am avut încredere în mine. Și mi-a permis să mă întorc în Londra,” a continuat Brosnan. „Îmi place că mă pot întoarce în Londra pentru că am familie și prieteni acolo.”

Citește și: Goldie Hawn, de nerecunoscut la 75 de ani. Cum arată în costum de baie celebra actriță

Anul trecut, la vârsta de 67 de ani, Brosnan a vorbit despre lunga sa carieră în lumea filmului. El a dezvăluit că nu are planuri să se pensioneze prea curând.

„Nu am niciun plan de pensionare,” a declarat Brosnan pentru The Guardian. „Am 67 de ani acum și rolurile care vor veni la mine vor fi roluri pentru oameni în vârstă, roluri comice. În acest punct al vieții mele, nu știu ce altceva aș putea să fac în afară de jucat și pictat.”

Primele episoade din Asia Express | Drumul Împăraților sunt disponibile pe Antena PLAY! Tot ce vrei e să dai PLAY