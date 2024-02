Pisica lui Florin Ristei a murit otrăvită! Planta care i-a cauzat moartea se regăsește în casele tuturor românilor. Ce floare este

Florin Ristei a vorbit pentru prima dată despre motivul pentru care pisica lui a murit! Artistul i-a avertizat pe internauți cu privire la întâmplarea pe care mulți au considerat-o banală.

În ultima perioadă Florin Ristei a întâmpinat mai multe probleme dificile care l-au pus la încercare. După ce s-a aflat faptul că el și Naomi Hedman nu mai formează un cuplu, acesta a mai dezvăluit un detaliu nefericit din viața sa personală care i-a întristat chiar și pe internauți.

Artistul a mărturisit pentru prima dată care este motivul pentru care Bozo, motanul său, și-a pierdut viața într-un mod aparent banal în urmă cu o lună.

Iată la ce trebuie să fii atent dacă și tu ai animale de companie acasă!

Pisica lui Florin Ristei a murit otrăvită!

După ce a făcut publică despărțirea de Naomi Hedman, Florin Ristei a mai făcut un anunț cu privire la o pierdere importantă din viața sa, și anume, motanul lor, Bozo.

Deși în urmă cu mai bine de o lună artistul a anunțat faptul că motanul lor a murit, Ristei și-a găsit abia acum puterea de a vorbi despre modul brutal în care animăluțul și-a pierdut viața.

Pentru că se consideră vinovat de moartea acestuia, Florin Ristei și-a găsit greu motivația de a deschide acest subiect. Cu toate acestea, realizând faptul că și alți oameni pot ajunge în aceeași situație, prezentatorul TV a decis să mărturisească totul în cadrul emisiunii „Fiertzi pe Power Couple” de pe AntenaPLAY.

„A murit Bozo. Să le zic oamenilor să aibă grijă. E o plantă. S-a otrăvit cu o plantă din casă! Știam că e otrăvitoare, o cheamă Dieffenbachia, o știi sigur, este aceea cu frunze mari. Ea secretă de pe frunze ceva, mai lăcrimează din când (...) Numai că a murit planta, a dat să crape și am întrebat-o pe mama cum o reînviu. A zis să tai de la nodurile de la bază și să pun din nou în apă să facă din nou mustăți. (...) Am tăiat și a început să secrete ce avea. Patru ore mi-au lot foc mâinile, am făcut o alergie de am sunat la doctor să întreb cu ce să mă dau. Îmi ardeau mâinile și mi se umflase.

Am stat cu mâinile sub apă 4 ore și nu mi-am dat seama, cred că s-a scurs pe blatul de la bucătărie, el a lins... și trei zile săracul a stat, a dormit pe blatul de la bucătărie cred ca să-mi arate că acolo s-a întâmplat ceva nasol și că îi e rău. El în viața lui nu a dormit în bucătărie pe blat, numai acolo l-am găsit și în ultima zi, nici măcar nu mi-am dat seama că era de la aia.

Filmam Te Cunosc De Undeva, l-am sunat pe Grasu meu să se ducă repede cu Bozo la doctor, când s-a dus era deja târziu. Nu mai avea ficat, și-a dat tot ficatul afară și a vomitat tot. M-a întrebat doctorul <<Ai plante în casă?>> și atunci am făcut legătura. Luni am tăiat o plantă, și era miercuri. A zis că << nici dacă veneai cu el atunci imediat după o oră>> ... îi afectează atât de tare otrava aia și a zis că la ecografii nu mai avea ficat>> a povestit Florin Ristei.

După întâmplarea nefericită, artistul a aruncat toate florile din casă, recunoscând că a plâns pentru pierderea lui Bozo.

Ce este Dieffenbachia, planta periculoasă

Dieffenbachia este o plantă decorativă foarte populară care se regăsește în casele tuturor românilor. Fiind de o frumusețe aparte, cu frunze mari, verzi cu pete sau dungi albe, floarea nici nu dă de bănuit oamenilor că ar putea fi atât de periculoasă.

Cu toate că are un aspect frumos și se potrivește din punct de vedere estetic în multe case, Dieffenbachia conține substanțe chimice ce poartă denumirea de cristale de oxalat de calciu care reprezintă un real pericol pentru oameni și pentru animale.

Substanțele pe care floarea le emană pot provoca iritații ale gurii și ale limbii, vărsături, dificultăți de înghițire și chiar probleme grave de respirație. Atunci când este ingerată, efectele adverse pot fi chiar fatale, la fel cum a fost și în cazul motanului lui Florin Ristei.

Iată cum arată planta periculoasă pe care toți românii o au în casă.

Este important să știi că această floare îți poate pune sănătatea în pericol, atât ție, cât și animalelor tale de companie.

Tocmai de aceea, medicii veterinari recomandă ca această floare să nu stea în încăperea în care au acces animalele sau chiar să renunți la ea dacă îți dorești să stai departe de un eveniment tragic, precum cel al artistului Florin Ristei.