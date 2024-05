Prima reacție a lui Zsolt Csergo, soțul Nicoletei Luciu, după ce s-a zis că divorțează după 12 ani de căsnicie: „Ne afectează”

Soțul Nicoletei Luciu a făcut primele declarații, după ce s-a speculat că divorțează. Iată ce se întâmplă în familia lor!

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo și-au spus marele „Da” în fața ofițerului stării civile în urmă cu 12 ani. Însă, de-a lungul timpului, au tot apărut zvonuri cu privire la divorț, pe care fosta vedetă de televiziune le-a dezmințit de fiecare dată.

Acum, a venit rândul lui Zsolt Csergo să nege speculațiile despre divorț. Soțul Nicoletei Luciu a ieșit public pentru prima dată și a dat mai multe declarații pe marginea subiectului care a luat din nou amploare în presă. Iată ce a transmis pentru Cancan!

Citește și: Îți mai amintești de Anca Florescu, fosta colegă de trupă a Nicoletei Luciu? Cum arată acum artista din formația Laguna

Zsolt Csergo, primele declarații după ce s-a zvonit că divorțează: „Este foarte deranjantă treaba asta”

În ultimul timp s-a speculat din nou în legătură cu o despărțire între Nicoleta Luciu și soțul ei. Părinți a patru copii, cei doi își trăiesc viața discret.

Într-un interviu exclusiv pentru Cancan, Zsolt Csergo s-a arătat extrem de deranjat de faptul că familia lui este iar subiect de discuție în presă. Mai mult, el a transmis că sunt cu toții bine la Miercurea Ciuc.

„Nu este nimic adevărat. La fiecare șase luni apar astfel de informații fără nicio dovadă, incredibil. Nu v-ați săturat că de 15 ani apar astfel de informații fără nicio dovadă. Este foarte deranjantă treaba asta și ne afectează pe noi, dar mai ales pe familiile noastre.” a declarat Zsolt Csergo pentru Cancan.

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo îi cresc pe cei patru copii la Miercurea Ciuc

Nicoleta Luciu a vorbit prima oară despre căsnicia cu Zsolt Csergo în anul 2022 pentru Click. La acea vreme, fosta vedetă de televiziune a dezmințit zvonurile despre divorț și dezvăluit că nu își dorește să devină mamă pentru a cincea oară.

„Copiii sunt bine! Mi-au schimbat mult viața, dar chiar și așa pot să îți zic că sunt suficienți câți avem. Nu îmi mai doresc altul. Am și 42 de ani. Este ok așa cum sunt! Nu mă consider o mamă eroină că am patru copii. Sunt femei care au și câte zece copii. Acele persoane sunt mame eroine, nu eu. Ne creștem copiii așa cum credem, eu și Zsolt, că este mai bine și mai frumos. Soțul este și el bine, sănătos, ne este bine așa cum suntem. Ne înțelegem minunat și nu avem probleme în cuplu. Nu știu ce ai auzit tu… Nu știu ce probleme… Eu pot să îți zic că lucrurile între noi doi sunt foarte bune.”, a explicat Nicoleta Luciu, citată de Libertatea.

Referitor la revenirea ei în televiziune, Nicoleta Luciu a explicat că așteaptă un proiect care să o mulțumească.

„Am filmat trei emisiuni pentru Antena 1. Nu m-am mutat în București. Stau tot în Miercurea Ciuc. Am făcut naveta când veneam să filmez. Îmi doresc să revin în televiziune, dar momentan sunt toate locurile ocupate. Vreau un proiect în care să am o emisiune o dată pe săptămână. Nu mai mult! Nu îmi doresc să fie în fiecare zi, pentru că nu pot. O dată pe săptămână este suficient! Pe mine mă mulțumește. Acum, eu una, aștept oferte, sunt deschisă la propuneri!”, a mai declarat Nicoleta Luciu, citată de sursa menționată mai sus.

Citește și: Câți bani a scos din buzunar Nicoleta Luciu pentru noile intervenții estetice. Ce și-a făcut actrița la nivelul feței