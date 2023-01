Prințul Harry, noi detalii despre relația tensionată cu fratele său. Ce a spus, pentru prima data, despre Prințul William

Prinţul Harry continuă să vorbească deschis despre cu ruptura din familia regală britanică. Într-un clip publicat luni, prinţul Harry a fost întrebat despre criticile la adresa lui şi a soţiei sale Meghan, ducesa de Sussex, cu privire la decizia lor de a se retrage din îndatoririle regale, dar îşi exprimă public nemulţumirile cu privire la ceea ce a dus la această mişcare.

„Nu au arătat absolut nicio dorinţă de a se împăca", a spus el, referindu-se probabil la Familia Regală, potrivit CNN, citat de News.ro.

Prințul Harry se pregăteștelansearea carții sale de memorii, „Spare”, care se anunță a zgudui familia regală britanică din temelii. Înainte de asta, el a stat de vorbă cu Anderson Cooper pentru un interviu în cadrul emisiunii „60 Minutes”, descris de CBS ca fiind „primul interviu acordat de Prinţul Harry la televiziunea americană.

Cel care a renunțat recent la atribuțiile sale a vorbit, fără perdea, „despre copilăria lui, pierderea mamei sale, dar și despre viaţa de Duce de Sussex, trăind în Marea Britanie şi acum în America", a mai transmis postul de televiziune din SUA.

Într-un clip publicat luni, Cooper l-a întrebat pe prinţul Harry despre criticile la adresa lui şi a soţiei sale Meghan, ducesa de Sussex, cu privire la decizia lor de a se retrage din îndatoririle regale, dar îşi exprimă public nemulţumirile cu privire la ceea ce a dus la această mişcare.

Cel de-al doilea fiu al regelui Charles a reiterat că a încercat să abordeze problema în privat, detaliu dezbătut și în cel mai recent documentar al celor doi, realizat de Netflix.

„Şi de fiecare dată când am încercat să o fac în privat au existat informări şi scurgeri de informaţii şi plantarea de poveşti împotriva mea şi a soţiei mele”, a spus el.

„Ştiţi, motto-ul familiei este 'Niciodată să nu te plângi, niciodată să nu dai explicaţii'. Este doar un motto", a continuat.

Cuplul a ţinut prima pagină a ziarelor după cel mai recent pentru documentarul lor Netflix „Harry & Meghan", care a debutat luna trecută. În acesta, cuplul a împărtăşit poveşti atât despre curtea lor, cât şi despre opiniile lor cu privire la modul în care au fost trataţi de mass-media şi de familiile lor respective.

De asemenea, se aşteaptă ca prinţul Harry să intre în mai multe detalii despre viaţa sa în interiorul şi în afara familiei regale într-un viitor interviu televizat cu reţeaua britanică ITV, în care a declarat: „Vreau o familie, nu o instituţie”.

Într-un fragment în avanpremieră al interviului dat publicităţii luni, ducele de Sussex a spus: „Nu au arătat absolut nicio dorinţă de a se împăca”, referindu-se probabil la Familia Regală.

„Aş vrea să-mi recuperez tatăl. Mi-ar plăcea să îl am înapoi pe fratele meu”, i-a spus el jurnalistului Tom Bradby în clipul interviului, care urmează să fie difuzat pe ITV1 duminică, 8 ianuarie. Interviul „60 Minutes” cu Prinţul Harry va fi difuzat duminică pe CBS.

