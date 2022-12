Prințul Louis se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente. Ce se va întâmplă cu micuțul, chiar de Crăciun

Nu doar oamenii din lumea întreagă se pregătesc pentru Sărbători, ci și Familia Regală Britanică este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru Crăciun. După moartea Reginei Elisabeta a II-a, anul acesta va fi, cu siguranță, diferit și în plus, machează câteva premiere, iar una dintre acestea îl privește chiar pe mezinul familiei.

Mezinul Prințului William și al Prințesei Kate a împlinit în luna aprilie 4 ani și se pare că deja e pregătit să își intre în rolul impus de familia în care s-a născut. Prințul Louis e pregătit să le calce pe urme fraților săi mai mari, iar Crăciunul de anul acesta reprezintă o premieră pentru el.

În timp ce copiii de vârsta lui au emoții că se vor întâli cu Moș Crăciu, micuțul urmează să se alăture pentru prima dată familiei regale la plimbarea tradițională de Crăciun către biserică, transmite OK! Magazine.

Potrivit tradiției, la sfârșitul fiecărui an, toată familia se reunește și merge împreună la slujba de la Crăciun, ținută la biserica Sf. Maria Magdalena din Sandringham. Ce este diferit acum, este că de această dată, sunt așteptați și cei mai tineri.

Astfel, acesta este primul an în care Prințul Louis alături de frații săi mai mari și de părinții lor vor lua parte în formulă completă.

În ultimii ani, publicul s-a bucurat să-i vadă pe Prințul și Prințesa de Wales împreună cu Prințul George și Prințesa Charlotte, îmbrăcați elegant pentru acesastă zi specială, dar acum se aștepată la un adevărat „show”.

Judecând după boacănele făcute de mezinul Familiei Regale Britanice la Jubileului de platină, oamenii din întreaga lume au privile ațintite asupra sa.

Deși a fost un an greu pentru familia regală. timp în care au apărut multe schimbrări, se pare că Regele Charles al III-lea nu vrea să renunțe la spiritul Sărbătorilor. Potrivit People.com, noul monarh va respecta tradițiile de Crăciun, vechi de zeci de ani și va găzdui Crăciunul la Sandringham, îndrăgita moșie a regretatei sale mame.

În timpul vieții ei, aceasta obișnuia să ia trenul de la Londra la Norfolk în decembrie pentru a petrece Crăciunul la reședința de la țară. De obicei, ea rămânea la Sandringham până la aniversarea morții tatălui ei, regele George al VI-lea, și a urcării ei pe tron, de la începutul lunii februarie.

Din cauza pandemiei, familia a petrecut separat Sărbătorile, însă acum, Regele Charles se va alătura va merge la Sandringham alături de ceilalți membri ai familiei, inclusiv frații săi – Prințesa Anne, Prințul Andrew și Prințul Edward – precum și fiul său, Prințul William, nora Kate Middleton și copiii lor.

La fiecare Crăciun, aceștia merg la biserica St. Mary Magdalene pentru Slujba de Liturghie, apoi îi salută pe cei prezenți. Ulterior, se întorc la Sandringham pentru a se bucura de o sărbătoare tradițională a curcanului.

Anul acesta, Regele Charles va înregistra prima sa transmisiune de Crăciun, pe care familia o urmărește în mod tradițional la ora 15.00, ora locală.

De asemenea, luna trecută, Royal Collection Trust a dezvăluit decorul de Crăciun de la Castelul Windsor. Vizitatorii pot vizita expozițiile ornamentate din casa ancestrală a familiei regale britanice până pe 2 ianuarie 2023.

