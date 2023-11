Radu Ștefan Bănică, despre presiunea de a fi copilul lui Ștefan Bănică. Cum îl afectează comparația cu tatăl lui

Radu Ștefan Bănică a moștenit pasiunea tatălui său pentru muzică și actorie. Și cu toate că părintele lui este celebru, tânărul muncește enorm pentru a avea propriul nume, dar și propria voce în această industrie.

Radu Ștefan Bănică, primul copil al cunoscutului Ștefan Bănică din relația cu Camelia Constantinescu, a avut încă din copilărie o înclinație către muzică și actorie, așa că a ajuns să studieze la Universitatea de Teatru și Cinematografie, în prezent, fiind un artist la început de drum. Iată ce spune tânărul în vârstă de 21 de ani despre presiunea pe care fanii tatălui său o pun pe el!

Citește și: Surpriza pe care a avut-o Ștefan Bănică când a mers la televiziune. S-a pozat cu fiul lui Radu și a transmis un mesaj emoționant

Cum îl afectează pe Radu Ștefan Bănică comparația cu tatăl lui: „Vreau să cred că mi-a fost și mie scris”

Într-un interviu acordat pentru ego.ro, Radu Ștefan Bănică a dezvăluit că fanii tatălui său au mari așteptări de la el, cu toate că este la început de drum și abordează un gen muzical diferit. Din punctul său de vedere, munca este cheia succesului.

„Eu de mic am vrut. 100% m-am inspirat și de la tata, dar cred că mi-a fost și mie scris. Așa vreau să cred! Cred că și dacă nu era el, tot asta aș fi ales! Munca bate talentul, asta este o zicală de-a mea de la care încerc să nu mă abat. Sunt opinii împărțite. Mulți au foarte multe așteptări, mai ales din publicul tatălui meu, dar avem două genuri muzicale diferite. Nu mă aștept să le placă tuturor! Mie îmi place, am alt public. Nu fac diferențe, dar dacă nu vă place, de ce să stăm să ne supărăm, să comentăm? Asta este! Poate o să iasă o melodie și pe placul dumneavoastră. Am avut multe mesaje, dar îmi văd de drumul meu și nu mă abat. Au senzația că, spre exemplu, m-am născut din start cu 30 de ani de experiență, 20 de ani de Sala Palatului. Direct, le-am luat la naștere, am avut hard disk-ul și m-am născut cu ele! Premii muzicale din start, ce mai trebuie muncă?”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru sursa citată mai sus.

Radu Ștefan Bănică a mai spus că nu exclude ideea să ducă mai departe tradiția cu spectacolele susține la Sala Palatului, însă este conștient că are mult de muncit până să ajungă acolo.

„E foarte bine! Mi-ar plăcea, de ce nu? E o tradiție frumoasă. (n.r. Sala Palatului). Dar, tot așa, se moștenește cu muncă, că doar nu mă nasc și mi se zice: <<Uite cheia de la Sala Palatului, preiei chiriile și gata, faci acolo concerte!>>”, a mai adăugat acesta în interviul citat mai sus.

Ce spune Radu Ștefan Bănică despre relația cu Violeta, sora sa vitregă

Radu Ștefan Bănică a dezvăluit că are o relație bună cu Violeta, fiica lui Ștefan Bănică din relația cu Andreea Marin.

„Avem o relație normală. Ea, ca mamă, evident că nu își dorește altceva decât să se înțeleagă frații între ei. Nu contează că părinții sunt despărțiți sau nu, trebuie să se mențină un balans sănătos, evident adaptându-ne la condițiile care sunt, la situația care este. Ni se pare perfect normal. Chiar mi se pare un exemplu de urmat și pentru cei de acasă!”, a mai spus Radu Ștefan Bănică pentru ego.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Fiul lui Ștefan Bănică și al Laviniei Pîrva a fost spectatorul lui Radu Ștefan Bănică la teatru. Imagini superbe cu cei doi frați