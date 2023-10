Ramona Olaru, detalii despre relația cu Răzvan Simion și Dani Oțil. Cum se înțeleg cei trei matinali dincolo de camerele de filmat

Ramona Olaru a oferit detalii de culise și a dezvăluit cum se înțelege, de fapt, cu Răzvan Simion și Dani Oțil. Iată ce spune asistenta TV despre legătura lor dincolo de platourile de filmare!

Ramona Olaru, Dani Oțil și Răzvan Simion formează una dintre cele mai apreciate echipe de pe micile ecrane din România.

Fanii adoră să îi vadă în acțiune și sunt tare curioși să afle cum este legătura lor dincolo de ce se vede la televizor. Iată că asistenta de la Neatza a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor și a dezvăluit, într-un interviu exclusiv, că Răzvan și Dani sunt printre primii care află când este îndrăgostită.

Ramona Olaru, despre relația cu Răzvan și Dani dincolo de platourile de filmare

Ramona Olaru, Dani Oțil și Răzvan Simion lucrează de foarte mulți în același format, astfel că telespectatorii s-au obișnuit cu replicile spumoase spuse de aceștia în direct. Ei bine, se pare că în spatele acestor comentarii stă o legătură solidă.

Într-un interviu pentru Ego, Ramona Olaru a dezvăluit că cei doi matinali se numără printre primele persoane care află noutățile din viața ei amoroasă:

„Nu chiar primii. Prima află prietena mea, cea mai bună sau cea mai apropiată. A doua zi când mă duc la muncă, află ei! Sunt cam acolo, pe primele locuri! Mai povestim, dar avem respect unii față de ceilalți și atunci nu punem pe post chiar tot ce aflăm, într-adevăr, unii despre ceilalți în pauze.”, a dezvăluit Ramona Olaru pentru Ego.ro.

Ramona Olaru a mai adăugat că Răzvan și Dani o fac să se simtă protejată în fiecare moment. Ea a completat că cei doi colegi au susținut-o mereu cu sfaturi, care au ajutat-o să evolueze. Astfel, de fiecare dată când își deschide sufletul, colegii săi sunt acolo:

„De când lucrez cu ei, de atâția ani de zile, m-am simțit nu doar protejată, parcă au o oarecare grijă de mine în fiecare moment sau în orice situație, fie că vorbim profesional sau personal. Poate că au avut grijă mai mult cu o vorbă bună sau cu un sfat încât să știu să procedez la următoarea întâmplare sau interacțiune cu presa sau cu anumiți oameni din online sau din viața reală. Sfaturile lor au contat tot timpul pentru mine și sigur datorită lor evoluez din ce în ce mai mult în fiecare zi! Nu chiar orice, dar, în mare parte, dacă eu îmi deschid inima în fața lor, sunt acolo!”, a mai completat Ramona Olaru pentru sursa citată mai sus.

Ce a spus Ramona Olaru despre operațiile estetice: „Pot să vă arăt poze cu tata”

Într-un alt interviu pentru Ego.ro, Ramona Olaru a reiterat faptul că nu și-a făcut nicio intervenție la față, în ciuda faptului că mulți au acuzat-o de-a lungul timpului pentru acest lucru:

„Nu știu dacă m-a mai deranjat ceva. M-au deranjat anumite zvonuri, când m-au pus în relații cu anumiți bărbați și eu eram doar prietenă sau verișoară. Am învățat să nu mai fiu deranjată. Mă bufnește râsul la articolele în care se scrie că am operații estetice la față: <<Cum arată Ramona Olaru după ce și-a făcut operații estetice la nas și la obraji!>>. Nu am nicio operație estetică la față! Nu am nimic la față! Am doar machiaj, îmi place machiajul! Eu umblu mult nemachiată. Nasul este de la natură, pot să vă arăt poze cu tata, care are același nas și aceeași aluniță. Nu am nimic la față, absolut nimic!”, a mai spus ea, potrivit sursei citate mai sus.

