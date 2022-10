Ramona Olaru, imaginea care a pus pe jar internetul. A renunțat la haine și s-a lăsat pozată doar în prosop, chiar de iubitul ei

După o vară plină cu filmări pentru cele mai îndrăgite emisiuni de la Antena 1 și multe proiecte în mediul online, Ramona Olaru și-a luat logodnicul și plecat într-o vacanță de vis, în doi. Prezentatoarea de la Super Neatza cu Răzvan și Dani a luat o pauză de la viața încărcată de zi cu zi și s-a relaxat alături de Cătălin Cazacu într-o locație de vis, departe de meleagurile românești.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, vacanță romantică în Italia. Vedeta s-a lăsat fotografiată, fără haine, în largul mării.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au bucurat de o vacanță de vis în Italia. Vedeta și-a ținut la curent urmăritorii de pe rețelele de socializare cu fiecare pas și chiar a postat mai multe imagini cu care a încins imaginația fanilor ei.

Și Cătălin Cazacu a postat pe canalul lui deYoutube un clip în care povestesc despre escapada romantică. Cei doi îndrăgostiți nu au stat doar la plajă ci au vizitat cât mai mult din frumusețile Italiei.

Ei au făcut un tur de forță și au vizitat 3 orașe în doar jumătate de zi, printre care și Sassi di Matera, unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, recunoscut pentru vechile locuințe rupestre, locuite încă din perioada paleolitică, transmite Fanatik.ro.

Un alt loc în care Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au mers pentru a se bucura de intimitate totală a fost Isole Cheradi. Cei doi s-au deplasat cu barca în largul mării și s-au bucurat unul de compania celuilalt la maxim.

Prezentatoarea TV chiar a marcat momentul print-o imagine care a încins imaginația internauților. Ea a a renunțat la haine și s-a lăsat fotografiată de logodnicul ei într-o ipostază extrem de provocatoare.

„S-a rezolvat si acest lucru! Facut baie in mare goi”, a scris Ramona în descierea imaginilor în care stă cu spatele la cameră, are părul un, iar formele ei voluptoase sunt acoperite doar de un prosop.

Ulterior, întoarsă din vacanța romantică de care a profitat din plin, aceasta a făcut câteva dezvăluiri despre momentele petrecute în Italia împreună cu Cătălin Cazacu. În stilul caracteristic, plin de umor ea a povestit că s-a simțit foarte bine.

'„Cel mai frumos. M-am distrat de toți banii lui. A fost senzațional, mai mult decât mă așteptam și mai mult decât am plănuit. Am alergat, tocmai din acest motiv am luat mașină și am vizitat cât am putut de mult în trei zile. M-am distrat, a fost superb.'', a spus Ramona Olaru în cadrul emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani.

