Răspunsul lui Adrian Elicopter de Luptă la acuzațiile că ar fi fugit de Poliție, după ce a fost prins băut la volan

Adrian Elicopter de Luptă a revenit cu primele declarații după incidentul care a avut loc în acest weekend. Influencerul a povestit pas cu pas firul urmăririi din trafic și a vornnit despre fratele său, care se află acum în arest preventiv.

Adrian Elicopter de Luptă a fost prins de polițiști sub influența băuturilor alcoolice la volan, pe o stradă din Pitești, în noaptea de 11 spre 12 octombrie. Deși din informațiile intițiale părea că influencerul ar fi avut parte de o urmărire ca în filme pe străzile orașului, acesta a revenit în mediul online cu o serie de clarificări. Adrian Elicopter de Luptă se apără și a povestit pas cu pas ce a făcut în seara în care a fost prins sub influența băuturilor alcoolice la volan.

Adrian Elicopter de Luptă, primele declarații după ce a fost prins băut la volan. Influencerul a povestit firul urmăririi din trafic

Adrian Elicopter de Luptă a revenit cu primele declarații după ce a fost prins băut la volan. După incidentul din trafic, el a abordat subiectul pe rețelele de socializare, explicând situația și menționând că „oricine poate face greșeli" și că va învăța din aceasta.

În videoclipul postat pe TikTok, acolo unde este urmărit de peste 660 de mii de internauți, el a subliniat că este conștient de impactul său asupra tinerilor fani și și-a exprimat regretul pentru faptele sale.

De asemenea, a explicat pas cu pas ce s-a întâmplat în noapte în care a fost prins băut la volan. Influecerul și-a început declarația prin a spune că i-au venit rezultatele de la analizele de sânge.

„În primul rând, îmi cer scuze pentru cele întâmplate, dar aș vrea să le explic un pic, pentru că nu e cum v-ați imaginat. Astăzi mi-au venit și mie probele de sânge, a rezultat faptul că da, aveam o concentrație de alcool în sânge, dar suficientă doar pentru o contravenție, nu pentru infracțiune, pentru că nu băusem mult.

Doar că băusem recent și automat a ieșit în etilotest. (…) Înțeleg faptul că anumiți oameni de la 2-3 beri nu mai pot să conducă, nu mai pot să se țină pe picioare, nu e cazul la mine. Greșeala mea a fost că m-am urcat la volan. Pot să beau și o picătură de bere și 10 beri, nu contează, nu trebuie să te urci la volan. Îmi pare rău pentru acest lucru, dar trebuie să știți că în mintea mea nu e că pun viața în pericol nimănui, în mintea mea era: da, îmi asum, mi se ia permisul, contravenție, nu este nicio problemă. Pentru că știam că băusem puțin”, a spus Adrian Dumitru, în clipul de pe TikTok.

În plus, Adrian Elicopter de Luptă a ținut să specifice că nu a fost deloc vorba despre o urmărire ca în filme între el și poliție. Totul ar fi pornit, de fapt, de la un civil care a vrut să „facă pe eroul”.

„Acum să vorbim puțin despre acea urmărire, pentru că nu e așa cum v-ați imaginat.(…) Am ieșit de pe o stradă, n-am văzut că e poliție în dreapta. Am făcut stânga pe linie dublă continuă, după ce m-am asigurat. În dreapta erau domnii polițiști cu o mașină civilă. Îl opriseră pe un domn. După ce am făcut eu, trebuia să-mi ia permisul și i-au zis domnului probabil că era în regulă, să plece. Până s-au urcat polițiștii, până s-au întors, cel din mașină a avut sindromul salvatorului și a venit după mine. Flash-uri, șicanat în trafic, dar agresiv. Această urmărire s-a întins pe câteva sute de metri din cauza acestui om care a decis să facă pe polițistul. (…) Am zis să mă bag prin niște blocuri, am văzut girofarul de poliție, atunci am înțeles ce se întâmpla.

Am oprit și nu știam care e faza. Am înaintat 15 metri pe niște scări, am văzut că a venit și poliția din spate. S-au dat jos domnii polițiști. Am venit, am stat să mă ia domnul polițist. Am coborât un pic. Au fost 15-20 de secunde în care nu înțelegeam absolut nimic. Dacă ați fi fost în situația aia, înțelegeați. Au fost 15-20 de secunde de: ce ai, ce am făcut? M-am zbatut un pic. S-au adresat niște injurii, că în situația aia, ce să faci?! E ceva normal. Dar nu lucruri grave. Nu s-a bătut nimeni cu nimeni. Am și urma de la cătușe”, a mai precizat influencerul.

De asemenea, celebrul influencer a vorbit și despre fratele lui aflat în arest preventiv și cercetat pentru ultraj.

„După cum bine știți, fratele meu a primit arest preventiv, cel puțin la momentul acesta. Această decizie se ia în funcție de domnul procuror, în funcție de ce ai avut și tu în trecut, ce s-a mai întâmplat. Nu pot să dau detalii. Eu nu sunt arestat, nu am fost arestat”, a mai adăugat tânărul.

