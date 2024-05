Adriana Bahmuțeanu a exprimat recent nemulțumirea față de NATO după ce Selly a ținut un discurs la un eveniment al organizației la Miami.

Reacția dură a Adrianei Bahmuțeanu împotriva lui Selly, după discursul lui de la Summitul NATO pentru Tineret. Ce i-a zis

Într-un interviu oferit de curând, jurnalista a subliniat că tinerii cu performanțe academice ar fi meritat să fie în centrul atenției, acuzând organizația de superficialitate în alegerea reprezentanților.

Adriana Bahmuțeanu a declarat:

”Bine că a ținut un discurs Selly la NATO. Dar este clar că e promovat de globaliști, este clar că va avea o carieră politică, ceea ce e bine. E susținut, că nu ajungea el întâmplător acolo. Mă așteptam ca la întâlnirea NATO pentru tineret să avem și un olimpic. Că tinerii olimpici nu sunt deloc promovați în România, deși sunt uniii care vorbesc foarte bine, au un discurs bun, au un comportament ok. Mai e un tânăr care a fost pedepsit la școală pentru că a venit la școală cu o insignă cu Basarabia e România. Și a luat sancțiune de la școală. Pe acela de ce nu l-a chemat la școală?”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru viva.ro.

Adriana Bahmuțeanu a continuat să critice alegerea lui Selly, subliniind că acesta, deși popular, nu are legături evidente cu NATO și nu a demonstrat interes pentru probleme de apărare sau securitate. Ea a menționat un incident recent în care Selly a fost acuzat că nu a reacționat la o agresiune sexuală, sugerând că astfel de comportamente sunt incompatibile cu valorile promovate de NATO.

„Bun. Selly are mulți urmăritori, dar mă așteptam ca domnii de la NATO să fie mai profunzi și să aducă tineri care reprezintă România. Avem olimpici, pe ei nu-i bagă nimeni în seamă. Se chinuie părinții pe banii lor… Selly nu a făcut armata. Ce legătură are el cu NATO? Ce legătură are Selly cu NATO? Nu e student la apărare, la SRI sau la altceva. E un inflencer care, dacă ne amintim, acum o lună sau când a fost incidentul acela cu fata care a fost agresată sexual și el nu a spus nimic.

Adică îl aduce pe unul care face ce, promovează violența împotriva femeii și nu îi pasă. A răspuns concret de ce nu a luat atitudine când fata aceea a fost agresată? Pe un teritoriu pe care el trebuia să aibă grijă, că el era șeful echipei. Asta-i generația…”, a mai zis Adriana Bahmuțeanu.

În concluzie, Adriana Bahmuțeanu și-a exprimat dezamăgirea că NATO nu a fost mai atent la selectarea reprezentanților tinerilor români, preferând popularitatea în locul meritelor academice și morale.

„L-au adus că are imagine. Dar care imagine, că înțeleg că și el promovează agresiunea și violența serioasă împotriva femeilor… De abia aștept să se ducă cu TIKTOK-ul la război. O să fie funny.

Băiatul care a fost sancționat ar fi fost mai potrivit, acela care s-a dus la școală cu o insignă Basarabia e România. Pe el nu l-au luat la NATO”, a mai spus ea.