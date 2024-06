Reacția lui Bogdan de la Ploiești după ce mii de oameni l-au huiduit pe Babasha pe scenă: „să huidui un copil de 22 de ani ...”

Bogdan de la Ploiești nu s-a abținut de la comentarii! Iată ce spune despre colegul său de breaslă!

După ce mii de oameni l-au huiduit pe Babasha la concertul la care a fost invitat de trupa Coldplay, mai multe persoane publice și colegi de breaslă au sărit în apărarea lui.

Cântărețul de manele a fost invitat chiar de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, să cânte în cadrul concertului care a avut loc în premieră aseară, 12 iunie 2024 în România.

Deși stilurile muzicale ale artiștilor diferă foarte mult, nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de reacție din partea publicului, mai ales că băieții de la Coldplay au luat decizia de a-l urca pe Babasha pe scenă și că au cerut toleranță față de el, fiind dintr-o altă zonă a muzicii.

Iată ce spun artiștii de la noi din țară despre situația scăpată de sub control de la concertul Coldplay!

Reacția lui Bogdan de la Ploiești după ce mii de oameni l-au huiduit pe Babasha pe scenă

Bogdan de la Ploiești este unul dintre marii artiști care și-au dorit să își exprime opinia în mediul online după ce colegul său de breaslă la început de drum a fost huiduit de zeci de mii de oameni.

Iată ce a declarat cântărețul de manele!

„Din păcate aveți aici răspunsul clar că de cele mai multe ori starea de normalitate ne este dată de media celor din jur. Din punctul meu de vedere nu s-a întâmplat nimic rău pentru Babasha, ci doar pentru noi ca țară, pentru că să huidui un copil de 22 de ani care a fost invitat la acest concert să cânte mi se pare că ... suntem ultima țară.

Nici nu vreau să mă gândesc ce este în sufletul acestui băiat pe care eu îl apreciez vă spun din toată inima, și, în urmă cu un an de zile cam așa, am avut o discuție cu el pentru că tot venea la evenimentele mele și i-am spus << Tu o să ajungi mare! Pregătește-te >> și poate să vă confirme și el, pentru că așa am simțit eu.

Este un băiat de nota 1000, foarte educat și îmi pare rău că trebuie să treacă prin această greutate, dar eu cred că există o parte bună. Până la urmă adevărul va ieși la iveală și oamenii vor înțelege că băiatul acesta nu a greșit cu nimic. (...) Îmi pare foarte foarte rău, dar să știți că nu e timpul pierdut.

Babasha, felicitări! Te pup și te iubesc! Și eu m-am confruntat și mă confrunt zi de zi cu aceste probleme pe care ni le fac anumiți oameni care nu se gândesc decât la ei” a spus artistul pe pagina sa oficială de Tik Tok.

