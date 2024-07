Rita Ora, apariție fierbinte pe scena de la SAGA Festival. Ce ținută îndrăzneață a ales să poarte artista

Rita Ora a făcut senzație pe scena de la SAGA Festival cu apariția ei fierbinte. Artista a îmbrăcat un sutien mult prea mic pentru bustul său.

Rita Ora se numără printre artiștii care au cântat pe scena de la SAGA Festival 2024. Cântăreața, în vârsta de 33 de ani, a fost așteptată cu nerăbdare de către fani, iar apariția ei a fost una de-a dreptul senzațională.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că starul britanic este o prezență îndrăzneață. Rita Ora impresionează de fiecare dată cu piesele vestimentare extrem de sexy, lucru care s-a întâmplat și la festivalul de la București.

Ținuta pe care a îmbrăcat-o artista a pus pe jar publicul masculin. Vedeta a apelat la un sutien care i-a lăsat la vedere mai mult decât trebuia. Imaginile cu Rita Ora s-au răspândit rapid în mediul online.

Ce apariție sexy a avut Rita Ora la SAGA Festival

Rita Ora a reușit să facă furori pe scena de la SAGA Festival cu vocea ei, dar și cu apariția fierbinte. Aceasta a apelat la câteva piese vestimentare ce i-au scos în evidență cele mai provocatoare forme ale corpului.

Sutienul negru pe care l-a purtat a atras rapid atenția publicului. De asemenea, și pantalonii extrem de scurți cu vedere la posteriorul său nu au trecut neobservați de către cei prezenți la distracție.

Rita ora și-a asortat ținuta cu cizme lungi și negre. În plus, aceasta nu a renunțat nici la accesoriile strălucitoare din zona brațelor.

„Performanța ta a fost spectaculoasă, calitate și profesionalism la un nivel top. Ne-ai uimit pe toți. Veșnic recunoscător pentru că am avut parte de o astfel de experiență!”, „A fost un show incredibil. România la un alt nivel!”, „Ești minunată!” sau „Iubesc performanța ta! Mulțumesc că ai venit la SAGA”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online de la o postare a cântăreței.

Când și-a descoperit Rita Ora pasiunea pentru muzică

Rita Ora, pe numele întreg de Rita Sahatçiu Ora, s-a născut la data de 26 noiembrie 1990 în Priștina, RSF Iugoslavia. Artista și-a descoperit pasiunea pentru muzică de la o vârsta fragedă.

La vârsta de doar un an, Rita Ora s-a mutat alături de familia ei în Londra, Marea Britanie. Așadar, cântăreața a crescut în Portobello Road, West London și a urmat cursurile Școlii de Teatru Sylvia Young.

Piesele artistei au ajuns rapid în top. Printre cele mai cunoscute melodii ale Ritei Ora se numără "Hot Right Now" în colaborarea cu DJ Fresh, „I Will Never Let You Down”, „Your Song”, „Let You Love Me” etc.

În 2013, cântăreața a fost nominalizată de trei ori la BRIT Awards. Primul single de pe cel de-al doilea său album, "I Will Never Let You Down", a debutat în topul UK Singles Chart în 2014. De altfel, Rita Ora a devenit artistul cu cele mai multe single-uri de poziția 1 în UK Singles Chart în 2012.