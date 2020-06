Rona Hartner a trăit o dramă cumplită. A învins cancerul după trei tentative de sinucidere. Cum arată acum, după ce a scăpat de boală

Rona Hartner a fost bolnavă de cancer la colon, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și a doctorilor a reușit să învingă necruțătoarea boală.

„După trei tratamente era gata să pierd lupta. Tratamentul a fost prea puternic şi am avut o reacţie alergică. Am avut pulsul 144, am făcut embolie pulmonară, febră 40, îl uzeam deja pe tata vorbindu-mi. Eram cu un picior în groapă. Acela a fost mometul cel mai greu, dar doctorii au adaptat imediat tratamentul. Totul s-a produs în ziua de Sfânta Rita, ea este protectorea mea, pe 22 mai”, a povestit actrița, în urmă cu ceva timp, pentru click.ro.

