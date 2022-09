Roxana Ionescu, despre problemele pe care i le-a cauzat bustul. Cu ce s-a confruntat vedeta TV încă din liceu

Deși bustul a ajutat-o să aibă un nume în showbiz și a fost alintată "Mama Natură", Roxana Ionescu a fost mereu apreciată pentru frumusețea ei și pentru calitățile pe care le are. Vedeta a debutat ca dansatoare într-un show de divertisment de la Antena 1, iar de atunci a rămas în lumina reflectoarelor și a avut o mulțime de proiecte în televiziune.

Roxana Ionescu, despre problemele pe care i le-a cauzat bustul

Roxana Ionescu a recunoscut mereu că bustul a ajutat-o să se afirme, dar spune că adesea o deranjează în rutina zilnică. Chiar dacă acum a dispărut din lumina reflectoarelor și trăiește o viață liniștită la Timișoara, alături de soțul ei, Tinu Vidaicu, Roxana Ionescu, a vorbit recent pentru Playtech și a spus care mai e viața e în ultimul timp.

Roxana Ionescu a spus că încă din clasa a XI- a sânii au început să o incomodeze, mai ales când trebuie să facă sport sau să danseze.

"Bustul m-a ajutat, nu aș putea fi ipocrită să zic că nu. Iar unde nu m-a ajutat și a fost un dezavantaj a fost la anumite activități, la sport. Am făcut dans 12 ani de zile, până în clasa a XI-a. De atunci au început să mă incomodeze. E greu să alergi, să dansezi, să faci sport. Nu am luat în calcul însă să-i micșorez. În timpul concursului de la mi s-a întâmplat ca sânii să-mi iasă din sutien. Dar nu a fost ca la o bombă nucleară, a fost ceva în fracțiune de secundă și am remediat rapid problema", a spus ea pentru PlayTech.

În prezent, Roxana administrează un club pe care îl are alături de soțul ei, Tinu, în Timișoara.

Cum a reușit Roxana Ionescu, “Mama Natură”, să slăbească 15 kg

Kilogramele în plus se cunoșteau pe fiecare parte a corpului și nu părea o împătimită a exercițiilor fizice. Însă nu pentru mult timp, pentru că bruneta a decis să-și schimbe cu totul obiceiurile, pornind de la cele alimentare și finalizând cu activitățile zilnice.

Roxana Ionescu a încercat multe variante, până să își dea seama că doar un stil de viață sănătos și echilibrat o va ajuta să aibă silueta pe care și-o dorește.

“Eu mănânc la ore fixe, trei mese pe zi, puţin, cât să mă satur, salate, supe, grătar, peşte, iaurturi. Nu mănânc prăjit, dar uneori îmi fac poftele cu cartofi prăjiţi, paste.

Aceste pofte «nocive» mi le fac o dată pe săptămână, la masa de prânz, de obicei sâmbăta.

La sală merg de trei ori pe săptămână, sunt o persoană activă. Fac acasă exerciţii, abdomene, mă mai apucă în hoteluri, dansez până transpir, mai folosesc câte o cremă anticelulitică şi-mi fac masaj dacă nu reuşesc să ajung la salon.

O cremă nu face minuni, o dietă fără sală, la fel, nu va face nimic, nici sală fără dietă, trebuie să existe un echilibru în toate”, a povestit Roxana Ionescu, pentru Revista Taifasuri, potrivit CanCan.

