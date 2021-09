Roxana Nemeș, declarații după nunta cu Călin Hagima. Ce spune vedeta despre acest eveniment frumos

Roxana Nemeș a avut parte de o petrecere cu fast după ce s-a căsătorit cu iubitul ei, Călin Hagima. La frumosul eveniment au participat cele mai apropiate persoane și rudele celor doi. Deși a fost destul de discretă cu viața ei personală, iată că Roxana a împărtășit cu fanii această veste frumoasă. Roxana Nemeș a participat de curând la Splash! Vedete la apă, unde a făcut o impresie foarte bună.

Roxana Nemeș, primele declarații cu privire la căsătoria cu Călin Hagima. Ce spune ea

Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit, iar vedeta a făcut primele declarații cu privire la acest aspect. Ea a organizat în mare secret nunta, fără presă, doar cu persoanele apropiate celor doi proaspăt căsătoriți.

„Totul a fost cum a trebuit și cununia a fost spontană. Am făcut-o atunci când am simțit. A fost o petrecere superbă, toată lumea s-a distrat, până și ai mei și surorile mele au dansat. Ne-a adunat pe toți. În toate pozele râd, n-am poze serioase. Am vrut să fie în familie, strict cu prietenii apropiați. Am vrut să fie ceva intim. Eu și Călin suntem personalități puternice, ne asemănăm foarte mult. Am învățat însă să lăsăm unul de la altul.

Ne împărțim foarte bine sarcinile. Duce gunoiul cine îl vede primul, la fel și cafeaua. Ne completăm. Ne dorim copii. Lucrăm la asta. Mi-am dorit și o slujbă de cununie și am făcut-o. A fost exact ca la nuntă. Puțin mai scurtă ca în biserică!”, a spus vedeta, potrivit libertatea.ro.

Iată că, Roxana Nemeș este o romantică în adevăratul sens al cuvântului și i-a dăruit drept cadou de nuntă soțului, o melodie.

„Am scris o piesă pentru el. E prima dată când scriu o piesă. Este povestea noastră de la început. Ne-am cunoscut în vârf de munte, dar am fost împreună după un an și jumătate, ne-am tot văzut întâmplător. Viața mea ducea spre el. Nu căutam, ne-am găsit întâmplător. În ultimii ani, până și mama mi-a spus că m-am schimbat în bine, că am evoluat ca om”, a mai spus ea.

Cum a arătat la marele eveniment Roxana Nemeș

În ciuda diferenței de vârstă de 10 ani între ea și iubitul ei, Roxana iubește cu patos și se declară o femeie fericită. La frumosul eveniment, blondina a strălucit într-o rochie alba, extrem de sexy. Rochia scurtă, pe un singur umăr, i-a pus în evidență silueta suplă și picioarele lungi.

Cu părul prins simplu în coadă și un machiaj ireproșabil care i-a pus în valoare trăsăturile chipului, Roxana a fost o mireasă superbă, care a avut un buchet splendid din cale albe.

Călin Hagima, în vârstă de 42 ani, a purtat un costum bej si o cămașă albă, iar în toate fotografiile alături de frumoasa lui soție, acesta o sorbea din priviri și îi zâmbea larg.

