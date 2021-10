Roxana Nemeș, locația de vis aleasă pentru luna de miere. Cum s-a pozat artista pe rețelele de socializare

Roxana Nemeș a ajuns în fața altarului cu bărbatul care i-a cucerit inima și cu care forma un cuplu de mai multă vreme. Roxana și Călin au ales o locație superbă pentru luna de miere, unde s-au fotografiat în cele mai frumoase ipostaze.

Roxana Nemeș și Călin Hagima, în luna de miere. Unde au decis cei doi să meargă

Roxana Nemeș este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țară, iar faima a cunoscută-o în urmă cu mai mulți ani. Însă nu a existat niciun moment în care ea să fi pus pauză la proiectele pe care le-a demarat în industria muzicală românească.

De curând, cântăreața și soțul ei au decis să meargă într-o vacanță care pare a fi chiar luna de miere, în Franța, de unde cei doi au publicat mai multe imagini.

Cântăreața nu a ezitat deloc și a împărtășit cu fanii o serie de imagini absolut senzaționale din luna de miere, iar fanii au ținut să-i transmită cât de frumoasă este. Imaginile au fost foarte apreciate de fanii ei care o urmăresc pe rețelele de socializare într-un număr foarte mare.

„Asta e clar poză de feed! Îmi place prea mult! Mă caracterizează bine de tot!”, a fost descrierea pe care artista a atașat-o fotografiei.

Roxana Nemeș și Călin Hagima formează un cuplu de mai mult timp, iar de curând, aceștia au decis să devină soț și soție și să facă o nuntă restrânsă, unde au participat doar persoanele apropiate cuplului, dar și familia.

Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit, iar vedeta a făcut primele declarații cu privire la acest aspect. Ea a organizat în mare secret nunta, fără presă, doar cu persoanele apropiate celor doi proaspăt căsătoriți.

Declarațiile Roxanei Nemeș după ce s-a căsătorit cu Călin Hagima

Roxana Nemeș a avut parte de clipe pline de fericire, după ce s-a căsătorit cu partenerul ei de viață, Călin Hagima.

„Totul a fost cum a trebuit și cununia a fost spontană. Am făcut-o atunci când am simțit. A fost o petrecere superbă, toată lumea s-a distrat, până și ai mei și surorile mele au dansat. Ne-a adunat pe toți. În toate pozele râd, n-am poze serioase. Am vrut să fie în familie, strict cu prietenii apropiați. Am vrut să fie ceva intim. Eu și Călin suntem personalități puternice, ne asemănăm foarte mult. Am învățat însă să lăsăm unul de la altul. Ne împărțim foarte bine sarcinile. Duce gunoiul cine îl vede primul, la fel și cafeaua. Ne completăm. Ne dorim copii. Lucrăm la asta. Mi-am dorit și o slujbă de cununie și am făcut-o. A fost exact ca la nuntă. Puțin mai scurtă ca în biserică!”, a spus vedeta, potrivit libertatea.ro.

