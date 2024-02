Roxana Vancea și Dragoș Paiu se căsătoresc religios. Vedeta mărturisește că va fi un eveniment restrâns.

Roxana Vancea este gata pentru a face cununia religioasă cu Dragoș Paiu. Cei doi s-au căsătorit civil în 2019, iar acum au decis să facă și cununia religioasă.

Roxana Vancea face pasul cel mare. A găsit deja rochia ideală: „Când am pus-o pe aia s-a făcut liniște!” Când va avea loc cununia

Roxana a dezvăluit că și-a găsit deja rochia de mireasă ideală. De asemenea, aceasta a mărturisit că fiecare detaliu pentru eveniment a fost deja pus la punct, conform Ego.ro.

Cei doi nu și-au dorit să fie ceva fastuos, ba din contră, ei au mizat pe un număr restrâns de invitați, pe o petrecere intimă alături de familie și de nași. Ei își doresc cu ardoare să fie împreună în fața altarului. Evenimentul va avea loc în cel mult două săptămâni.

Roxana și Dragoș au împreună un băiețel, Zian. Dragoș mai are un băiat dintr-o relație anterioară, Milan. Roxana și Milan sunt foarte apropiați, vedeta iubindu-l ca pe propriul copil. Cei doi micuți vor purta costume la fel ca cel al tatălui lor.

Roxana Vancea a participat la Târgul Ghidul Miresei de la Hala Laminor, unde a defilat îmbrăcată în rochie de mireasă. Ea nu este deloc superstițioasă și chiar a mărturisit că a probat rochia pe care a și ales-o pentru eveniment în timp ce Dragoș era alături de ea.

„Dacă ar fi așa, prima dată am fost mireasă în 2013, când am apărut pe copertă la Ghidul miresei în martie. Am îmbrăcat rochia la toate prezentările de 1000 de ori! Nu ar trebui să mă mai mărit deloc de câte ori m-am îmbrăcat în rochie de mireasă! Chiar și acum am avut un pictorial recent.

Urmează să fiu mireasă! Am probat vreo patru sau cinci rochii, le-am folosit la pictorial, iar până am ales-o pe a mea am mai probat vreo cinci. Cum am ajuns la stand am văzut prima oară rochia mea și am zis: <<Asta e!>>

Dragoș mi-a zis: <<Hai să mai probezi!>> I-am zis: <<Bine, dar asta e!>> Era foarte grea, iar tipa de acolo mi-a spus: <<Hai că o probăm la final pe asta!>>”, a declarat vedeta pentru publicația amintită mai sus.

Roxana a vorbit cu mult entuziasm de croiul rochiei și de momentul în care a apărut îmbrăcat cu ea: „Am probat multe rochii, dar când am pus-o pe aia s-a făcut liniște! Se strânsese lumea, eram tot la un târg de mirese, iar toți tăceau!

Am zis că dacă s-a făcut liniște, clar asta este rochia! A trebuit să fie modificată foarte mult pentru că sunt foarte slabă, ea e vaporoasă. Este în stilul Tinkerbell din Peter Pan.”

Și Dragoș și-a găsit costumul ideal. Adina Buzatu a ajutat la îndeplinirea visului acestuia.

„A văzut-o, da! Nu am superstiții de genul! Și eu l-am văzut pe el când a fost să probeze costumul. A fost o provocare pentru el! Am mers la Adina. El având mușchi, i-a pus un costum cu patru mărimi mai mare și acesta a fost modificat ca să nu fie ca Johnny Bravo! (...)

Copiii au costume exact ca al lui Dragoș. Sunt foarte încântați! Toată lumea este OK! O să fie ceva restrâns, în familie, nu am de ce să am emoții! Suntem cu nașii și cu familia, atât!” a relatat vedeta.