Sacha Baron Cohen este unul dintre cele mai apreciate staruri de comedie de la Hollywood. Actor, comediant, scriitor și producător de film, acesta s-a făcut remarcat prin portretizarea magistrală a unor personaje precum "Borat" sau "Ali G", în producții în care satira, ironia și umorul sunt la putere.

Sacha Baron Cohen, la vârsta de 50 de ani. Cum arată "Borat" acum și câteva fotografii cu actorul din tinerețe

Sacha Baron Cohen s-a născut în Hammersmith, Londra, iar pe 13 octombrie 2021 împlinește 50 de ani.

În adolescență, acesta a format o trupă de breakdance și obișnuia să mai aibă apariții pe scenă cu un grup de actori evrei, și ei tot amatori pe atunci. După ce a terminat facultatea, Sacha Baron Cohen a lucrat ca model și a apărut în reviste de modă, iar apoi a acceptat rolul de prezentator la un post de televiziune.

Serialul "Da Ali G Show" este cel care îl aduce pe actorul britanic în centrul atenției în toată lumea, serial pentru care a primit șase nominalizări la Premiile Emmy și a câștigat două premii BAFTA. În același an, el a apărat în videoclipul Madonnei, "Music", ca șofer de limuzină.

Ulterior, Cohen face furori datorită peliculei "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan" (2006), pentru care a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie şi a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel mai bun scenariu adaptat.

"Borat Subsequent Moviefilm", apărut în 2020, spune povestea lui Borat care își duce fiica în America, poveste care relevă și mai mult din cultura americanilor, pandemia de COVID-19 și alegerile politice. Sacha Baron Cohen câștigă astfel, pentru a doua oară, Globul de Aur 2021 pentru Cel mai bun actor într-un musical/film comedie.

Sacha Baron Cohen este căsătorit cu actrița Isla Fisher, care arată impecabil la vârsta de 45 de ani. Nu demult, ea a reușit să impresioneze cu o imagine care demonstrează că frumusețea nu are vârstă. Isla Fisher a atras privirile tuturor într-o rochie mulată, albă, pentru care fanii i-au lăsat numeroase like-uri.

Povestea de dragoste dintre Sacha Baron Cohen și Isla Fisher

Legătura de iubire dintre Isla Fisher și Sacha Baron Cohen a început în urmă cu mulți ani. Cei doi s-au întâlnit întâia oară la o petrecere organizată în Sydney. Nu a durat mult până ce au realizat că sunt făcuți unul pentru altul și au decis să își unească destinele. La doi ani după ce s-au întâlnit, Isla Fisher și Sacha Baron Cohen s-au logodit și s-au căsătorit în 2010, în Paris.

Cuplul este foarte discret când vine vorba de viața lor și a copiilor. Rareori, a relatat presa străină, sunt văzuți în public. Sacha Baron Cohen și Isla Fisher au trei copii împreună: două fiice, Olive - 13 ani și Elula - 10 ani, dar și un băiat, mezinul familiei, pe nume Montgomery, în vârstă de cinci ani.

