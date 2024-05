Scandal de proporții la Eurovision chiar înainte de finală. Olanda a fost exclusă, iar reprezentanta Israelului a fost huiduită

Situație fără precedent în cadrul Eurovision 2024! Iată ce reguli grave au fost încălcate de participanții concursului!

Șefii concursului organizat în Suedia încearcă din răsputeri să țină subiectele politice departe de scena competiției, însă Bambie Thug, reprezentanta Irlandei la Eurovision a recționat contrar așteptărilor făcând apel public la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) pentru a avea „conștiință și umanitate”, potrivit Sky News.

Eden Golan, reprezentanta Israelului a fost huiduită de public și vizată de alți concurenți în contextul protestelor pro- Palestina din Malmo, dar și a criticilor făcute la adresa organizatorilor, iar reprezentatul Olandei a fost descalificat din cauza încălcării regulamentului.

Iată ce situație fără precedent a apărut în cadrul competiției anuale!

Scandal de proporții la Eurovision chiar înainte de finală

Joost Klein, concurentul care reprezintă Olanda la Eurovision 2024 a fost eliminat din competiție după ce joi seară ar fi adresat o serie de amenințări verbale unei angajate din producția emisiunii chiar la locul în care evenimentul se desfășoară anul acesta.

Organizatorii competiției au aflat despre zvonurile răspândite potrivit cărora incidentul ar fi fost legat de delegația Israelului, susținând faptul că din cauza „comportamentului nepotrivit” al concurentului sunt nevoiți să îl elimine din concurs pentru „încălcarea regulilor”.

O asemenea situație are loc pentru prima dată în istoria Eurovision, ținând cont de faptul că actul artistic a fost descalificat chiar după ce a ajuns în finală.

Radiodifuzorul olandez Avrotros a menționat faptul că descalificarea lui Joost Klein a fost „disproporționată”, în timp ce delegația Olandei a fost de-a dreptul șocată de decizia care a fost luată.

Așadar, Eden Golan, reprezentanta Israelului va avea posibilitatea de a concura în continuare cu piesa Hurricane, piesă ce a fost refăcută după ce versiunea inițială intitulată „October Rain” a fost catalogată ca fiind mult prea politică de reprezentanții EBU. Cei din urmă au considerat faptul că anumite versuri fac referire la atacurile Hamas din data de 7 octombrie asupra Israelului.

Faptul că reprezentanta Israelului a fost huiduită în timpului repetiției de miercuri, publicul strigând „Palestina liberă”, a contat extrem de mult în privința atmosferei concursului, acum existând o tensiune enormă.

Iată imaginile!

Bambie, care la un moment dat a vrut, dar nu a putut să afișeze un mesaj pro-palestinian în timpul unei reprezentări din prima semifinală, a făcut o declarație care a stârnit controverse, menționând faptul că EBU ar trebui să pună accentul pe „căpătarea unei anumite inimi, a unei anumite conștiințe și a unei anumite umanități”.

În Malmo sunt programate o serie de proteste pro-palestiniene în același timp cu marea finală Eurovision, în contextul războiului dintre Israel și Hamas în Gaza, iar poliția suedeză estimează că vor lua parte peste 10.000 de persoane la un marș în ziua de joi.

Finaliștii de Eurovision 2024, în ordinea intrării în concurs

Sweden | Marcus & Martinus – Unforgettable

Ukraine | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Germany | ISAAK – Always On The Run

Luxembourg | TALI – Fighter Netherlands | Joost Klein – Europapa

Israel | Eden Golan – Hurricane

Lithuania | Silvester Belt – Luktelk

Spain | Nebulossa – ZORRA

Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Ireland | Bambie Thug – Doomsday Blue

Latvia | Dons – Hollow

Greece | Marina Satti – ZARI

United Kingdom | Olly Alexander – Dizzy

Norway | Gåte – Ulveham

Italy | Angelina Mango – La Noia

Serbia | TEYA DORA – RAMONDA

Finland | Windows95man – No Rules!

Portugal | iolanda – Grito

Armenia | LADANIVA – Jako

Cyprus | Silia Kapsis – Liar

Switzerland | Nemo – The Code

Slovenia | Raiven – Veronika

Croatia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter

France | Slimane – Mon Amour

Austria | Kaleen – We Will Rave